Oranienburg

Geschichten und Gedichte schreiben – daran hat Iris Köhler-Terz echte Freude. Die Oranienburgerin hat in ihrem Archiv schon rund 100 eigene Geschichten und etwa 200 Gedichte. „Gedichte schreibe ich schon gute 15 Jahre lang“, erzählt sie. „Mit den Geschichten habe ich gerade erst angefangen.“

Im Verlag Books on Demand ist im Frühjahr ihr Buch „Nackt durch die Nacht“ erschienen. Untertitel: „Geschichten und Gedichte to go“. Dazu sagt sie auf dem Buchrücken: „Geschichten to go sind, wie Kaffee to go, für unterwegs gedacht. Zum Beispiel, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahrt.“ Die Geschichten in dem Buch seien kurz, und deshalb könne man hier und da reinschmökern. es sind 29 Gedichte und Geschichten, die sie in ihrem Buch veröffentlicht hat. Ihre Lieblingsgeschichte ist „Katzenjule“. „Da geht es um Kindheitserinnerungen.“ Erzählt wird von einer Frau, die von Kindern als „komisch“ angesehen wird. „Als Erwachsener denkt man ja immer anders darüber nach.“Die Frau habe es in Wendisch-Prieborn tatsächlich gegeben. „Das war eine Frau, die mit einem Bollerwagen und mit Katzen rumgelaufen ist. Aber viel Fantasie ist in der Geschichte trotzdem auch noch dabei.“

Iris Köhler-Terz: "Nackt durch die Nacht", erschienen bei BoD. Quelle: BoD

Iris Köhler-Terz lebt seit 2011 in Oranienburg. Ursprünglich stammt sie aus Wendisch-Prieborn in Mecklenburg-Vorpommern. „Es gefällt uns hier, es ist meine zweite Heimat geworden.“ Sie arbeitet in der Kita „Rumpelstilzchen“ in Birkenwerder als Erzieherin.

Kitakinder waren es auch, die schon mal in den Genuss kamen von Geschichten, die Iris Köhler-Terz geschrieben hatte. „Ich habe schon mal ein Märchenbuch zusammengestellt.“ In einem dieser Märchen ging es um ein Mädchen, das einen Uhu trifft, der einen Sprachfehler hatte und immer nur „Aha“ sagen konnte. Das Mädchen übt dann im Märchen mit dem Uhu das Sprechen.

Dann kam die Kreisvolkshochschule in Oranienburg ins Spiel. Dort gibt es einen Kurs mit kreativem Schreiben. „Gedichte geschrieben habe ich ja schon länger, da hieß es dann aber gleich am ersten Tag, dass es dort um Geschichten geht. Ich habe erst mal gesagt: Das kann ich nicht. Aber dann habe ich es doch versucht, und das hat mir Spaß gemacht.“ Mit der Dozentin ist sie inzwischen befreundet. „Das Gute an dem Kurs ist: Man tauscht sich aus, sagt auch, was gut ist und was schlecht ist.“ Sie belegte dann auch die Nachfolgekurse.

Wie ihre Geschichten entstehen, sei vollkommen unterschiedlich. „Oft setze ich mich hin und schreibe sie runter.“ Im Wohnzimmer oder auch auf dem Balkon. Sie schreibt alles erst immer mit der Hand auf. „Man denke auch anders darüber nach. Ich habe es mal ausprobiert, gleich auf dem PC zu schreiben, das war nicht so toll.“ Für die Geschichte „Liederabend“ über eine Operndiva habe sie länger gebraucht, erzählt sie. „Ich wollte etwas schreiben, wo die Orangerie und der Schlosspark vorkommen.“

Iris Köhler-Terz. Quelle: ENRICO KUGLER

Das Schreiben mache ihr großen Spaß. „Man kann fantasieren, ohne groß nachzudenken. Manchmal ist es auch gut, um etwas aufzuarbeiten. Ich habe ein paar Freunde, die lesen das ganz gern und die pieksen mich auch mal, wenn ich länger nicht schreibe.“

An Lesungen hat Iris Köhler-Terz auch schon teilgenommen. „Bei der Kaffeetante, und das fand ich sehr gut, weil man direkt in den Gesichtern der Menschen sieht, ob etwas gut ist oder nicht.“ Sie will auch auf alle Fälle weiterschreiben, „ob ich aber noch mal was veröffentliche, weiß ich noch nicht.“ Sie selbst liest am liebsten Krimis. „ Tess Gerritsen finde ich gut, weil sie sehr spannend schreibe.“ Ansonsten singt sie gern, fährt gern Rad, geht spazieren oder beschäftigt sich mit Dingen für ihre Kitakinder. Und zwischendurch entstehen weitere Geschichten.

Iris Köhler-Terz: Nackt durch die Nacht. BoD, 5,99 Euro. Bestellbar auch in allen Buchläden.

Von Robert Tiesler