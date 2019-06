Oranienburg

Am Montag, den 17. Juni startet in der Donaustraße in Oranienburg die systematische Kampfmittelsuche. Abgesucht wird der Abschnitt vom ehemaligen Bahndamm, Nauener Straße, bis zur Illerstraße.

Straße und Zufahrten gesperrt

Als Verfahren der Kampfmittelsuche kommt das Spülbohrverfahren zum Einsatz. Die Arbeiten werden mittels Wanderbaustelle durchgeführt, so dass die Straße abschnittsweise gesperrt ist. Die Grundstückszufahrten sind im jeweils für die Arbeiten gesperrten Bereich ebenfalls betroffen. Die Arbeiten sollen bis zum 31. Juli abgeschlossen sein.

Bereits zweite Suche in Donaustraße

Der südliche Abschnitt der Donaustraße zwischen Illerstraße und Wupperstraße wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt nach Kampfmitteln abgesucht.

Von MAZonline