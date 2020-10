Oranienburg

René Fritz ist derzeit nicht gut zu sprechen auf die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG). Der 41-jährige Oranienburger ist seit fast 15 Jahren Mitglied und Mieter der Genossenschaft und möchte in seiner Wohnung in der Weißen Stadt einen Hund halten, eine Miniatur-Bullterrierhündin mit dem Namen Erna. Das wird ihm jedoch unter anderem mit Verweis auf den Mietvertrag untersagt.

Bereits im September 2019 hatte René Fritz ein Schreiben von der Genossenschaft erhalten, in dem ihm das Halten eines Hundes schriftlich untersagt wurde. Ein Jahr später meldeten sich die OWG-Vorstände Bernd Küken und Lutz Lachmann erneut mit einem Brief bei Fritz. „Uns ist bekannt, dass Sie unserer Aufforderung nicht nachgekommen sind“, heißt es darin. In seinem Haushalt lebe ein Hund „und verschmutzt zudem die Außenanlagen“. Der Hundekot werde nicht entfernt. Überdies grabe der Hund in den Außenanlagen regelmäßig Löcher. „Hier liegen uns bereits mehrere Beschwerden vor.“

Hund Erna beim Spielen. Quelle: privat

René Fritz verhalte sich „vertragswidrig“ und wird aufgefordert, das Tier binnen fünf Tagen aus der Wohnung zu entfernen. Für den Fall, dass dieser Aufforderung nicht nachgekommen wird, weisen die OWG-Verantwortlichen auf ihr Recht hin, das Nutzungsverhältnis zu kündigen. „Ferner behalten wir uns vor, Unterlassungsklage beim Amtsgericht einzureichen.“

René Fritz weist in einer Antwort darauf hin, dass es nicht mehr um das selbe Tier wie 2019 geht. Bei Erna handele es sich um den Hund seiner Berliner Freundin – und der sei nur zu Besuch. Die Hündin sei erst im Januar dieses Jahres geboren worden. In Leegebruch besuche sie eine Hundeschule, wodurch sie rundum sozialisiert sei.

OWG-Vertreter schenken den Darstellungen keinen Glauben

Doch auch für dieses Tier wird Fritz die Haltung untersagt. Der Umstand, dass der Hund eine Hundeschule in Leegebruch – und nicht Berlin – besucht, wird als Indiz gewertet, dass er sich „regelmäßig beziehungsweise meist“ in der hiesigen OWG-Wohnung aufhalte.

René Fritz fühlt sich seitens der OWG diskriminiert. Lediglich zweimal habe Erna im Vorgarten Löcher gegraben. Seine Rasse stehe auf keiner Liste gefährlicher Hunde. Die Löcher seien nach der diesbezüglichen Aufforderung auch zugemacht worden. „Wir haben sogar extra Blumenerde reingeschüttet“, sagt der Oranienburger. Dem widerspricht die OWA: Trotz des Versprechens, die Löcher wieder zu verschließen, seien diese bei einer nachfolgenden Überprüfung immer noch da gewesen. Beim Treffen, als er versprochen habe, die Löcher zu schließen, habe sich der Mieter zudem uneinsichtig gezeigt.

Halter widerspricht den Darstellungen

René Fritz stellt den Sachverhalt anders dar. Und auch den Vorwurf, Kot werde liegengelassen, möchte er nicht auf sich sitzen lassen. Überall stünden inzwischen Hundetoiletten. „Und wir benutzen die auch“, beteuert er. „Wir haben überall in unseren Jackentaschen Hundetüten.“ Das sei extra der Fall, weil so ein Vorwurf von ihm schon erwartet worden war.

Manchmal will Erna nur ein Schoßhund sein. Quelle: privat

Mit Schreiben der OWG vom 23. Oktober dieses Jahres wird René Fritz die Hundehaltung nochmals untersagt. „Wir fordern Sie auf, den Hund aus der Wohnung zu entfernen“, heißt es in dem Brief. Dass somit die frühere Entscheidung nicht revidiert wird, begründet die OWG-Mitarbeiterin damit, dass die bisherige Ablehnung ignoriert wurde und Fritz „sein Zahlungs- und Mieterverhalten nicht geändert“ habe. „Wir mussten Sie wiederholt wegen nicht gezahlter Mieten in folgenden Monaten anmahnen: September, Oktober, November 2019, Juni und Juli 2020. René Fritz rechtfertigt sich damit, dass es jeweils nur um eine Verspätung von wenigen Tagen ging.

Indizien als Grundlage für das Vorgehen

Die OWG-Mitarbeiterin stellt zudem fest, „dass sich ein Miniatur Bullterrier immer oder sehr oft“ bei René Fritz aufhält. Den Angaben, wonach das Tier nur zu Besuch ist, wird keinen Glauben geschenkt. „Wir gehen davon aus, dass der Hund Ihnen gehört und nur auf Ihre Freundin angemeldet ist“, heißt es. Dafür gebe es diverse Anhaltspunkte. Angeführt wird insbesondere das Schreiben der Hundeschule. Nach den Worten der Inhaberin habe Fritz mit dem ersten und nun auch mit dem zweiten Hund aktiv an dem Training teilgenommen. Sie habe beide Tiere von klein auf begleitet. Erna sei ein „gut ausgebildeter Jagdhund“ – und sie verbürge sich für ihre Unbedenklichkeit.

Gleichzeitig gehe aus der Stellungnahme hervor, dass es René Fritz sei, der den Hund ausbilden lasse, stellt die OWG-Mitarbeiterin fest. Der Mieter beharrt indes auf seinem Recht. „Ich werde mir einen Anwalt nehmen“, kündigt er an. Denn wenn alle vier Mietparteien in seinem Hausaufgang einverstanden seien, sei eine Hundehaltung auch gestattet. Und das sei bei ihm der Fall.

OWG unterstützt keinen „Sensationsjournalismus“

„Wir als OWG werden uns in keiner Form, Art und Weise in der Öffentlichkeit zu Mietverhältnissen äußern“, heißt es in der Antwort des OWG-Vorstandes auf die MAZ-Anfrage zur Sache. „Die Austragung von mietvertraglichen Konflikten in Form von ,Sensationsjournalismus’ werden wir nicht unterstützen beziehungsweise anheizen.“ Und: „Weitere Kommentare in dieser Sache werden nicht abgegeben.“

Von Helge Treichel