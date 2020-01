Oranienburg

Zu einem dreisten Diebstahl kam es Dienstagnacht (21. Januar) in der Zeit zwischen zwei Uhr und 4:19 Uhr in einer Turnhalle in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Oranienburg. Während die beiden Mitarbeiter einer Reinigungsfirma für Sauberkeit sorgten, entwendeten bisher unbekannte Personen das Portemonnaie der 47-jährigen Reinigungskraft sowie Kleidungsstücke und das Fahrradlicht der 23-Jährigen. Die Turnhalle war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren 100 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline