Nähen für die Gemeinschaft: Oranienburg zeigt sich solidarisch

Oranienburg

„Ich nähe selbst in der Freizeit seit fünf Jahren und habe vor anderthalb Wochen angefangen für meine Familie Masken zu nähen. Irgendwann gab es über Facebook Nachfragen ob ich nicht Behelfsmasken herstellen könnte und recht schnell war der Bedarf sehr groß“, erklärt Meike Kulgemeyer aus Oranienburg. Aus diesem Grund gründete die 33-Jährige auf Facebook die Gruppe „ Behelfsmasken für Oranienburg“, die mittlerweile schon mehr als 160 Mitglieder umfasst.

Behelfsmasken für Oranienburg: Meike Kulgemeyer näht in Heimarbeit Masken. Quelle: Privat

„In der Gruppe können wir nun alles koordinieren. Wer Anfragen hat kann diese dort äußern und dann klärt sich vieles auf schnellen Wegen“, so Meike Kulgemeyer. Inzwischen nähen 15 Frauen und zwei Männer, wobei die Behelfsmasken vorrangig für Privatpersonen hergestellt werden. „Wir haben aber auch für das Labor in der Oranienburger Klinik 20 Masken genäht, auch Erzieherinnen sowie Kranken- und Pflegepersonal fragen immer öfter nach“, so die 33-Jährige, die aktuell selbst unter häuslicher Quarantäne steht. „Mein Freund wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, ihm geht es aber zum Glück wieder besser.“

Große Spendenbereitschaft für benötigte Materialien

Die Materialien für die Behelfsmasken kommen aus Spenden, die kontaktlos übergeben werden, auch Geldspenden für Stoffe und ähnliches gehen mittlerweile in der Gruppe ein. Ob alte Gardinen oder wasserfeste Schlüpfergummis, alles wird verwendet. Zusätzlich spendeten die beiden Lokalpolitiker Thomas Ney und Dirk Blettermann Aktivkohlefilter. „Wir geben die Masken kostenlos ab, wir wollen gemeinsam etwas für die Gesellschaft tun“, so die Oranienburgerin, die in einer Kindertagesstätte in Wandlitz arbeitet. „Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich mittlerweile beteiligen und welches Ausmaß unsere Gruppe angenommen hat“, freut sich Kulgemeyer und führt abschließend fort: „Wenn wir einen kleinen Beitrag in dieser schweren Zeit leisten können, machen wir das natürlich so lange es geht auch weiter.“

Von Knut Hagedorn