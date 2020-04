Nassenheiderin sammelt Spenden für die Oranienburger Tafel

Nassenheide/Oranienburg

Zwei Autos voller Tüten, Taschen und Körbe rollten am Mittwochvormittag auf das Gelände der Oranienburger Tafel in der Strelitzer Straße. Am Steuer: Kerstin Lambeck (51) und ihre Tochter Katharina Lambeck (23). Die Nassenheiderin hatte in den vergangenen Tagen immer wieder zu Spenden für die Tafel aufgerufen – und zahlreiche Freunde, Bekannte und Firmen aus der Region folgten dem Hilferuf und spendeten Lebensmittel, Kosmetika und sogar Toilettenpapier.

Privatpersonen und Firmen helfen

„Ich spende immer im Frühling und im Herbst Kleidung aus meinem Geschäft“, erzählt Kerstin Lambeck, Inhaberin der Mode-Boutique „Jolie 31“ aus der Bernauer Straße. Bei der letzten Spendenübergabe habe sie dann erfahren, dass auch Lebensmittel und Kosmetika in diesen Tagen knapp sind. „Also habe ich den Aufruf gestartet“, erklärt sie. Neben zahlreichen privaten Spenden beteiligten sich auch das Autohaus Schlinke und die Kita Zwergenhaus aus Oranienburg an der Aktion.

Die Inhaberin des Modegeschäfts „Jolie 31“ hofft, dass die Oranienburger die Läden in der Stadt nach der Krise unterstützen. Quelle: Stefanie Fechner

Bei der Tafel war die Freude über die Spende groß. „Wir sortieren die Tüten jetzt nach Haltbarkeit und Art der einzelnen Produkte“, erklärt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Nancy Augenreich. Aktuell plagt die Tafel allerdings noch ein ganz anderes Problem: Viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter zählen zur Risikogruppe, können im Moment also nicht mit anpacken. Die Freude über die Spende, gerade jetzt vor den Osterfeiertagen, ist bei den Angestellten trotzdem groß.

Zahlreiche Tüten und Kisten wurden an die Tafel übergeben. Quelle: Stefanie Fechner

Oranienburger sollen ihre Geschäfte unterstützen

Für Kerstin Lambeck ist die Zukunft indes auf Grund der geltenden Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ungewiss. „Der Laden ist jetzt in der dritten Woche geschlossen. Soforthilfe habe ich bereits beantragt, aber angekommen ist bei mir noch nichts“, beschreibt sie ihre aktuelle Situation. Gerne würde sie ihr Geschäft wieder für Kunden öffnen. „Der April ist einer unserer stärksten Monate, die Saison beginnt jetzt“, führt sie weiter aus. „Man muss schauen, wie es jetzt weiter geht.“ Sie hofft, dass die Beschränkungen bald etwas gelockert werden – und hat eine Bitte an die Oranienburger: „Ich fände es toll, wenn die Oranienburger dann ihre Geschäfte in der Stadt tatkräftig unterstützen würden.“

Von Stefanie Fechner