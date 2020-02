Germendorf

Um die Entsorgungskapazität in Oranienburg weiter bestmöglich zu gewährleisten, sind Arbeiten am Kanalnetz in Germendorf Am Bahndamm vorgesehen: Ab dem 16. März bis voraussichtlich Mitte Juli werden in diesem Bereich vom Entwässerungsbetrieb Oranienburg, Betriebsführung durch die Stadtwerke Oranienburg, die Entsorgungsleitungen für Schmutzwasser erneuert.

Die Baumaßnahme wird im gesamten Straßenverlauf der Straße Am Bahndamm zwischen der Annahofer Straße und der Germendorfer Straße durchgeführt. Über die Dauer der Baumaßnahme müssen Anwohner und Anlieger mit punktuellen Einschränkungen im Straßenbereich rechnen.

Mit der Ausführung der Arbeiten ist das Unternehmen IBW beauftragt worden. Über die anstehende Baumaßnahme hat der Entwässerungsbetrieb Oranienburg im Sommer 2019 alle Anwohner in einer Informationsveranstaltung in Kenntnis gesetzt. Sollten noch Rückfragen bestehen, beantworten wir diese gerne unter der 03301/608600.

Von MAZonline