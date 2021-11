Neu in Oranienburg Eden: 14 Stunden täglich testen

Oranienburg

Ein weiß-blaues Banner am Zaun reicht – am Mittwoch kamen schon rund 150 Menschen in die neue Corona-Teststelle in der Germendorfer Allee in Oranienburg Eden. Normalerweise empfangen auf dem Grundstück mit der Nummer 38 eine Kosmetikerin und eine Fußpflegerin ihre Kunden. Nun wurde das Angebot um Schnelltests in eigenen Räumen erweitert.

Zwei Schwestern sind für Besucher da

Vorerst empfangen zwei Schwestern die Besucher. Kübra und Büsra Alagül. Ihre Eltern sind vor neun Jahren aus Berlin in die Kreisstadt gezogen. Durch die ansteigenden Fallzahlen und das sehr dünne Testangebot kamen sie gemeinsam mit Özgur Oren auf die Idee, in Oranienburg eine Teststation zu eröffnen. Er ist ein Freund der Familie und hat in Berlin Erfahrung mit solchen Einrichtungen gesammelt.

Geschult für Sicherheit

„Wir haben beide Schulungen zu den Testungen absolviert und sind jetzt erst mal die Ansprechpartner vor Ort“, sagt Kübra Alagül. Sie hat gemeinsam mit ihrer Schwester die Germendorfer und die Torhorst-Schule besucht, bereitet sich jetzt aufs Studium vor. Büsra Alagül hat in Sommerfeld eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen, ist also vom medizinischen Fach.

Rachen oder Nase – je nach Wunsch

Angeboten werden sowohl Tests, bei denen der Abstrich in der Nase genommen wird, als auch solche im Rachen. „Je nachdem, was den Leuten angenehmer ist“, sagt Kübra Alagül. Wie gewohnt gibt es das Ergebnis nach 15 Minuten. Für Besucher sind vor allem die Öffnungszeiten interessant, angesichts von 2G und 2G+: Das Testzentrum in der Germendorfer Allee 38 hat von 8 bis 22 Uhr geöffnet – an sieben Tagen in der Woche.

Test-Container bei Kaufland weiter geschlossen

Derweil muss der Betreiber des Testcontainers, der auf dem Kaufland-Parkplatz der Kreisstadt aufgestellt wurde, weiter warten, bis er öffnen kann. Bis gestern um die Mittagszeit hatte Axel Gerke noch keine Genehmigung des Gesundheitsamtes des Landkreises erhalten.

Von Björn Bethe