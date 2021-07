Neubau Grundschule Friedrichsthal: Arbeiten liegen im Zeitplan

Friedrichsthal

Immer wieder greift der grüne Bagger mit seiner Schaufel in den Sandhaufen, um dann seine Fracht auf einen bereitstehenden Lkw fallen zu lassen. Die Erdarbeiten für den Neubau einer zweizügigen Grundschule in Friedrichsthal sind in vollem Gange – „und wir liegen voll im Zeitplan“, erklärt Friedrichsthals Ortsvorsteher Jens Pamperin bei einem Vor-Ort-Termin. So sind etwa die Parkplätze schon fertig angelegt, aber noch nicht freigegeben. „Am 17. September wird der erste Spatenstich erfolgen“, verrät Pamperin. Bis 2024 soll dort ein „Schul- und Sportcampus“ entstehen.

320 Schüler finden im Neubau Platz

Dazu gehören neben dem Schulgebäude auch der Neubau der in die Jahre gekommenen Turnhalle, des Vereinsheims des SV Friedrichsthal und Außensportanlagen, die dann etwa 320 Schülern und dem Sportverein zur Verfügung stehen. Rund 29 500 Quadratmeter umfasst das zur Verfügung stehende Grundstück. Etwa 9500 Quadratmeter werden für das Schulgebäude benötigt.

Ursprünglich sollte die bestehende Turnhalle um einen neuen Sozialtrakt mit Umkleide- und Waschräumen erweitert werden. Genauere Untersuchungen des Bestandsobjektes hinsichtlich Brandschutz, Standsicherheit und Schadstoffbelastung hätten ergeben, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist. Derzeit beantrage die Stadt Oranienburg dazu Fördermittel beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung im Rahmen der Fördermaßnahme „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Nach heutigem Stand sollen das Vereinsheim und die Turnhalle in einem gemeinsamen Gebäude wieder aufgebaut werden. Damit sei auch dem Wunsch der Sportler entsprochen, so Jens Pamperin. „Ich hoffe, dass wir als Ortsbeirat und Sportverein mit in die Planungen einbezogen werden, zum Beispiel was die Anzahl der benötigten Umkleiden angeht.“

Der Neubau der Grundschule wird von zwei weiteren Tiefbaumaßnahmen flankiert. Zum einen bekommt der SV Friedrichsthal einen Ersatz-Rasen-Trainingsplatz. Der bislang genutzte Platz musste dem Schulneubau weichen. Der Ersatzplatz wird entlang der Längsseite des bestehenden Spielfeldes errichtet. „Die Bewässerungsanlage ist bereits verlegt. Wenn das Wetter passt, wird in der kommenden Woche der Rollrasen verlegt“, so Jens Pamperin weiter. Zudem wird ein Ballfangzaun installiert.

Eine Flutlichtanlage mit vier Flutlichtmasten sorgt dafür, dass auch in der dunklen Jahreszeit ausreichend Licht zur Verfügung steht.Wichtig sei aus seiner Sicht, dass der neue Trainingsplatz in der kommenden Saison ab September wieder bespielbar sein solle. „Der Termin kann aus meiner Sicht momentan gehalten werden. Wir haben eine super Baufirma, da sind wir voll im Zeitplan.“

Neue Bushaltestellen entstehen

Zusätzlich findet ein Umbau der Friedrichsthaler Chaussee im Bereich des neuen Schulstandortes statt, denn dem Schülerverkehr kommt dort eine hohe Bedeutung zu. Für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist der Ausbau von beidseitigen Bushaltestellen mit entsprechenden Warteflächen und einem Wartehäuschen auf der nördlichen Seite geplant. Dabei soll auch die Verschwenkung des angrenzenden Radweges Beachtung finden. Zusätzlich wird es eine beidseitige Gehweganbindung in Richtung Friedrichsthal und eine Querungshilfe in der Nähe der Bushaltestellen geben. Ein so genannter „Kiss+Ride Bereich“ ist ebenfalls vorgesehen.

Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf rund 18,6 Millionen Euro, finanziert durch die Stadt Oranienburg und gegebenenfalls zusätzlich durch Fördermittel. Sobald die Schüler in ihr neues Domizil gezogen sind, steht das nächste Projekt in Friedrichsthal vor der Tür: Die Feuerwehren aus Friedrichsthal und Malz haben sich zur „Einheit Nord“ verbunden. Das jetzige Feuerwehrgerätehaus soll abgerissen und neu gebaut werden. In dieser Zeit sollen die Feuerwehrleute in die jetzige Schule ziehen.

