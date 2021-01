Oranienburg

Während bereits seit dem vergangenen Jahr die Wasserfläche nach Kampfmitteln abgesucht wird, soll in diesem Jahr auch an Land die Kampfmittelsuche im Bereich der neuen Friedenthaler Schleuse in Oranienburg starten. Dafür werden ab Dienstag, 5. Januar 2021, Freischneidearbeiten vor Ort durchgeführt.

Helikopter wird eingesetzt

Ab dem 18. Januar 2021 werden zudem einige Bäume gefällt. Dafür wird ein Helikopter eingesetzt. Während dieser Zeit ist der Wasserbereich rund um die Schleuse gesperrt, davon betroffen sind der Ruppiner Kanal, der Oranienburger Kanal und die Havel. Die Arbeiten können voraussichtlich bis zum 21. Januar abgeschlossen werden. Lediglich für Fußgänger und Radfahrer ergeben sich kleinere Einschränkungen, diese werden gebeten den Bereich so weit wie möglich zu umgehen.

Von MAZonline