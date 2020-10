Neubau der Schleuse Friedenthal: 2023 sollen die ersten Boote kommen

Oranienburg

Sichtlich schwer hatte es Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) am Mittwochmorgen, als er sich beim Vor-Ort-Termin in Friedenthal in Sichtweite des Havelkreuzes gegen die Kreissägen im Zuge der Baumfällungen durchsetzen musste. Seiner Freude über die seit einigen Tagen im Bereich der einstigen Friedenthaler Schleuse stattfindenden Arbeiten tat dies jedoch keinen Abbruch. „Für die Stadt Oranienburg ist der Wiederaufbau der Schleuse ein Meilenstein“, sagte er.

Vor 120 Jahren errichtet – vor 60 Jahren stillgelegt und zugeschüttet

Das schon 1879 errichtete Bauwerk war im Jahr 1959 erst stillgelegt und anschließend zugeschüttet worden. Gekappt wurde damit auch die Verbindung zwischen der Oranienburger Havel und dem Ruppiner Kanal. Seit inzwischen Jahrzehnten hatten Stadt, Land und Bund immer wieder um den Wiederaufbau der Schleuse gerungen. Zuletzt hatte die Stadtfraktion der Bündnisgrünen im Februar dieses Jahres versucht, den Schleusenneubau ob einer neuen Überprüfung auszusetzen. Dem Antrag folgten die Stadtverordneten nicht.

Bauvorbereitende Maßnahmen laufen an

Seit mehreren Wochen läuft nun im Havelarm bereits die Suche nach Kampfmitteln als eine von mehreren bauvorbereitenden Maßnahmen. Am Mittwoch verschafften sich neben dem Bürgermeister Baustadtrat Frank Oltersdorf ( SPD), Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhard, Kreisbaudezernent Egmont Hamelow ( SPD) und Julia Pollok, Leiterin der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg vor Ort in Friedenthal einen Überblick über den aktuellen Stand. Vor wenigen Tagen habe die Baufeldfreimachung begonnen, konnte Alexander Laesicke berichten. Davon unberührt laufe die Kampfmittelsuche vor Ort weiter. „Da werden die letzten Maßnahmen baubegleitend stattfinden“, erklärte Frank Oltersdorf.

Stefan Gebhard (v.l.), Egmont Hamelow, Frank Oltersdorf, Julia Pollok und Alexander Laesicke vor Ort am Havelarm, an dem die Schleuse Friedrichthal gebaut werden soll. Quelle: Enrico Kugler

Ergebnis der Ausschreibungen für Planungs- und Bauarbeiten Ende 2020

Der Beginn der Bauarbeiten ist im Jahr 2021 geplant. Der konkrete Spatenstich steht jedoch noch nicht fest. „Derzeit laufen noch die Ausschreibungen“, so Oltersdorf. Welche Firmen Planung und Bau der Schleuse übernehmen, soll im November und Dezember dieses Jahres feststehen. Fix ist bereits, wann die ersten Boote die Schleuse passieren sollen können. „Der Plan ist, sie im Frühjahr 2023 in Betrieb zu nehmen“, so Alexander Laesicke. Er weist jedoch auch darauf hin, dass das Bauprojekt mit einigen Unwägbarkeiten verbunden sei, ohne zu diesen in die Tiefe gehen zu wollen. „Wasserbaumaßnahmen sind immer mit Unwägbarkeiten verbunden“, wusste Egmont Hamelow zu berichten, der anschließend ebenfalls noch einmal auf den langen Weg bis zum nun in greifbare Nähe gerückten Baustart der Schleuse zurückblickte. 2003 etwa habe es die ersten Konzepte für die Verbindung zwischen Havel und Ruppiner Gewässern gegeben. 2015 schließlich sei endlich die Entscheidung gefallen, die Verbindung über die Friedenthaler Schleuse wiederherzustellen.

Kosten für das Bauprojekt übernehmen zum großen Teil Bund und Land

Rund 8,2 Millionen Euro wird das gesamte Bauprojekt kosten. Die Kosten übernehmen zum größten Teil Bund und Land. „Dafür an dieser Stelle noch einmal großen Dank“, sagten Hamelow und Laesicke unisono. Die angestrebte Wiederherstellung der Verbindung der Gewässer in den Norden über Oranienburg als neuralgischen Punkt soll am Ende in einem befahrbaren Gewässersystem von insgesamt 340 Kilometer Länge münden. Ein Riesenschritt für den Wassertourismus weit über die Region hinaus. Hamelow wies jedoch darauf hin, dass „die Entwicklung des Wassertourismus ein dickes Brett hochkant ist, welches es noch zu bohren gilt“.

Taucher suchen den Havelarm gegenwärtig nach Kampfmitteln ab. Quelle: Enrico Kugler

Ausweitung des Wassersportreviers für Nutzer des Oranienburger Schlosshafens

Dies gilt nicht nur für den angedachten Schub, der mit Fertigstellung der Schleuse im Jahr 2023 auf den Wassertourismus zukommen soll, sondern auch für die Bauarbeiten in den nächsten gut zwei Jahren. So muss den Baumaschinen noch das verwilderte Wäldchen weichen, welches sich aktuell auf dem einstigen Schleusengelände ausgebreitet hat. Zum Schleusenprojekt gehören zudem die Herstellung ihrer Zuwegung und die Möglichkeit zur Überquerung des Bauwerks mit Hilfe einer Radwegbrücke. Wiederhergestellt werden soll zudem die vorhandene Bootsschleppe zum Übergang zwischen den Gewässern, auch sind umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen Biberfarm vorgesehen. Auch all dies ist noch ein dickes Brett. An dessen Ende jedoch auch für die Nutzer des Oranienburger Stadthafens eine enorme Erweiterung ihres Wassersportreviers in Aussicht steht.

Von Nadine Bieneck