Neue Absprachen zur Kita-Betreuung in Oberhavel: Das sagt der Landrat

Oberhavel

Kindertageseinrichtungen können in Oberhavel ab dem 25. Mai 2020 zum eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. Darüber wird in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt informiert. Danach nehmen die Kindertageseinrichtungen – neben den Kindern in der Notbetreuung – in der ersten Woche zunächst ausschließlich Vorschulkinder auf. Ab Dienstag, 2. Juni, öffnen die Einrichtungen dann für weitere Mädchen und Jungen, wenn die örtlichen Gegebenheiten dieses ermöglichen. Es würden nur gesunde Kinder betreut, die außerdem in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt mit infizierten Personen gehabt haben dürfen.

Der Landkreis Oberhavel überträgt die Entscheidung über die Aufnahme von Kindern in die eingeschränkte Regelbetreuung auf die Städte und Gemeinden, die wiederum können die Entscheidungen auf die freien Träger übertragen. Die Städte und Gemeinden entscheiden selbst in Kenntnis ihrer konkreten Gegebenheiten und räumlichen Kapazitäten vor Ort, wie sie die Ausgestaltung vornehmen – beispielsweise darüber, wie viele Gruppen in welcher Stärke sie bilden, ob sie ein Rotationsprinzip einrichten oder sogar alle Kinder wieder aufnehmen können.

Notfallbetreuung bleibt bestehen

Die Notfallbetreuung in Kindertagesstätten bleibt weiterhin für Eltern in kritischen Infrastrukturbereichen, zur Wahrung des Kindeswohls und für Kinder von Alleinerziehenden bestehen. Über die Aufnahme in die Notfallbetreuung entscheidet der Fachbereich Jugend des Landkreises. Anträge und Informationen seien unter www.oberhavel.de/notfallbetreuung zu finden. Aktuell sind laut Mitteilung rund 6000 Kinder in Oberhavel in der Notbetreuung, das entspreche einem Anteil von 40 Prozent. Die Fachbereiche Jugend und Gesundheit des Landkreises werden die Städte und Gemeinden bei der Lösung konkreter Fragestellungen unterstützen.

Grundlage für die Lockerungen ist die vom Land Brandenburg am Dienstag, 19. Mai, angepasste Eindämmungsverordnung, laut der die Aufnahme von Kindern in Kindertagesstätten ab dem 25. Mai gelockert wird. Außerdem ist der Betrieb von Kindertagespflegestellen dann nicht mehr untersagt. Sie dürfen – wie es in Brandenburg maximal möglich ist – fünf Kinder betreuen.

Weg frei für „eingeschränkte Regelbetreuung “

Laut der neuen Vorschrift ist der Betrieb von Kindertageseinrichtungen wie Kindergärten oder Horte zwar weiter untersagt, auch die Notbetreuung bleibe erhalten. Aber Kinder mit einem Rechtsanspruch können nun in eine „eingeschränkte Regelbetreuung“ aufgenommen werden. Vorrang sollen dabei die Vorschulkinder im letzten Kitajahr haben. Sie sollen mindestens an einem festgelegten Tag in der Woche für mindestens vier Stunden in festen Gruppen betreut werden.

Über das konkrete Vorgehen im Landkreis Oberhavel hatte sich Landrat Ludger Weskamp ( SPD) am Mittwoch mit der Veltener Bürgermeisterin, den Bürgermeistern und dem Granseer Amtsdirektor während einer Telefonkonferenz abgestimmt. „Das Ergebnis der Runde zeigt einmal mehr, dass sich der Landkreis und die Städte und Gemeinden in Oberhavel auch in schwierigen Zeiten auf einander verlassen können und konsensfähig sind“, sagte Weskamp. „Ich möchte mich bei allen kreisangehörigen Kommunen für die großartige Arbeit, die seit Wochen und Monaten vor Ort in den Kitas und Schulen geleistet wird, bedanken.“ Auch die örtlichen Verwaltungen und alle Kitaträger würden nach seinen Worten kreativ und hoch motiviert daran arbeiten, die Kindertagesbetreuung unter den derzeitigen Bedingungen zu organisieren.

Landrat: Neue Regeln mit Augenmaß umsetzen

Mit der neuen Verordnung steigen noch einmal die Herausforderungen, stellt der Landrat fest: „Ich bedauere es, dass die Vorlaufzeit, die das Land den Landkreisen, Städten und Gemeinden gegeben hat, extrem kurz ist. Aber: Wir sind uns einig, dass wir diese neuen Herausforderungen gemeinsam angehen und meistern werden.“ Das gemeinsame Ziel sei es, Familien, die seit vielen Wochen ihre Kinder selbst betreuen und gleichzeitig von zu Hause aus arbeiten müssen, nach und nach zu entlasten. „Dabei dürfen wir jedoch nicht die Gefahr neuer Infektionsausbrüche aus den Augen verlieren“, warnte Weskamp. Deshalb müssten die erweiterten Betreuungsangebote gut durchdacht und mit Augenmaß umgesetzt werden. „Ich bitte dafür alle Eltern um Verständnis“, so Weskamp.

„Brandbrief“ von Eltern

Eltern der Hohen Neuendorfer „Kita Pusteblume“, die sich in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) befindet, hatten sich in einem „Brandbrief zur Problemsituation der Kita-Betreuung“ an Landes- und Kommunalpolitiker gewandt. Sie fordern dazu auf, die Kita-Betreuung ab dem 25. Mai 2020 für alle Familien mit Kita-Anspruch „grundsätzlich und solidarisch“ zugänglich zu machen. „Der bisherige Zustand ist für viele Kinder und Eltern in Brandenburg nicht mehr länger tragbar“, schreiben die Eltern und ernteten damit viel Zuspruch in den sozialen Netzwerken.

Freie Träger sind die Ansprechpartner in Hohen Neuendorf

In Hohen Neuendorf müssten die Eltern den Betreuungsbedarf direkt bei ihrem freien Träger geltend machen, informiert Ariane Fäscher, Sprecherin der Stadt Hohen Neuendorf. Weiterhin habe die Notfallbetreuung Vorrang. Grundsätzlich sei die Betreuung kostenpflichtig. Die Feststellung des Betreuungsanspruchs der Notfallbetreuung bleibe in den bewährten Händen des Landkreises, so Ariane Fäscher. Bereits am vergangenen Freitag hätten sich die Stadt und die Träger über eine mögliche Ausweitung des Betreuungsumfangs verständigt.

Die vier Stufen der Kita-Öffnung im Überblick Von Regelbetrieb kann laut Pressemitteilung aus dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erst gesprochen werden, wenn keine Infektionsschutzmaßnahmen mehr beachtet werden müssen. Deshalb werde nach vier Kategorien klar unterschieden: Notfallbetreuung: Gilt nur für Kinder, wenn beide Eltern in einem kritischen Infrastrukturbereich tätig sind und keine häusliche Betreuung möglich ist. Die erweitere Notfallbetreuung gilt seit Ende April in Brandenburg und betrifft nur Kinder, wenn ein Elternteil in einem kritischen Infrastrukturbereich tätig ist, sowie Kinder von Alleinerziehenden. Diese Stufe gilt aktuell in Brandenburg. Der eingeschränkte Regelbetrieb umfasst eine erweiterte Notfallbetreuung, in die andere Kinder einbezogen werden. Aber es gelten weiter Einschränkungen bei der Erfüllung der Ansprüche der Rechtsansprüche gemäß SGB VIII und des KitaG wegen des notwendigen Infektionsschutzes. Der Einstieg ist ab dem 25. Mai für Brandenburg geplant. Regelbetrieb: Alle Rechtsansprüche aller Kinder können erfüllt werden.

Von Helge Treichel