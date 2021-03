Neue Ausstellung des Oranienburger Kunstvereins

Oranienburg

Eine neue Ausstellung ist im Ladengeschäft in der Bernauer Straße 61/ Ecke Stralsunder Straße zu besichtigen. Mitglieder des Oranienburger Kunstvereins Oranienwerk stellen dort bis zum 29. März ihre Bilder aus. Gabriele Kosche zeigt ihre Bilder, die sie mit Acrylfarben und Kreide gestaltet hat. Es handelt sich überwiegend um Lehnitzer Naturlandschaften – ein Stück Heimat, das sie immer wieder gerne darstellt.

Auch Arbeiten von Magdalena Gewies sind zu sehen. Sie arbeitet überwiegend mit Ölfarben und auch hier geht es um Landschaften, um Blumen und frohe Farben. Außerdem zeigt sie Skulpturen aus Speckstein. Speckstein ist ein sehr interessantes und überraschendes Material. Gerne vermittelt sie anderen Menschen die Schönheit des Steins.

Unterrichtet hat sie schon Schüler in der Albert Schweitzer Schule in Hennigsdorf und in anderen Einrichtungen. Seit März 2020 zeigt sie an der Volkshochschule Oranienburg, wie sie arbeitet.

Ein neuer Kurs beginnt am 4. Mai im Oranienwerk. Anmeldungen bei der Volkshochschule Oranienburg.

Von MAZonline