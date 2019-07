Für die neue Verbindung von Dresden nach Rostock hat die Deutsche Bahn kurzfristig 17 gebrauchte Doppelstockzüge gekauft. Die Bahn will schon im Dezember von Dresden über Berlin an die Ostsee starten. Damit löst das Unternehmen ein Versprechen ein. Auch ein Halt in Oranienburg ist geplant.