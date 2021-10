Oranienburg/Leegebruch

Es war nicht geplant, dass ein Zusammenhang zwischen ihrer Musik und Corona besteht. Aber es lässt sich nicht leugnen. Letztlich ist die Pandemie sogar der Auslöser für ihre Songs „Koffein“ und „Wunderbar“. Melanie „Melle“ Höschele singt in letzterem „Ich möchte endlich wieder tanzen geh’n, das Leben feiern war so wunderschön“. Sie trägt mit diesen Zeilen ihre Sehnsucht nach außen, wieder unter Leute zu kommen, beieinander sein zu können, ohne all die Beschränkungen. „Den Text dazu schrieb ich relativ schnell. An der Musik feilten wir etwas länger.“ Den musikalischen Part übernimmt Olaf „Latti“ Klein. Beide bilden seit etwa einem Jahr das Duo „13“. Für den Song „Wunderbar“ baten sie Freunde und Bekannte, nach dieser Musik zu tanzen, dies selbst aufzunehmen, um aus dem Bildmaterial ein Video zu machen; ein Musikvideo für eben diesen Song. Am Ende entstand ein vier Minuten und sechs Sekunden langes Video, welches auf Youtube läuft und auf das bislang mehr als 1000 Menschen zugegriffen haben.

Aus einem Versuch, Elektromusik zu machen, wurde ein Lied. Quelle: Fotopepe

Im Winter 2019/20 entstand mit „Ich und ich“ der erste Song

„Melle“ und „Latti“ sind Musiker durch und durch, spielten in verschiedenen Bands, lieben die Musik und alles, was dazugehört. Genau deshalb hatten sie in den letzten anderthalb Jahren an der Pandemie mit ihren Beschränkungen zu knabbern: keine Proben im Raum in der Oranienburger Lehnitzstraße oder einem anderen Ort, keine Auftritte. Nichts. Aber das Paar hatte und hat ja seine gemeinsame Wohnung in Leegebruch und vor allem das gemeinsame Hobby: die Musik. „Im Winter 2019/20 probierten wir uns einfach mal an einem Elektrosong. ‚Ich und Ich‘ entstand zu der Zeit als erstes Lied überhaupt. Das machte Spaß und gefiel uns. So blieben wir daran kleben“, sagt „Latti“, der von Hause aus Gitarrist ist und mittlerweile am Synthesizer im eigenen Studio Musik produziert. Es sei viel einfacher, auf diese Weise Musik zu machen. Computer hin, Computer her – die Ideen entstünden natürlich im Kopf. „Bei mir passiert das oft beim Autofahren. Auf dem Weg zur oder von der Arbeit fallen mir oft Melodien ein“, erzählt der Musiker. Manchmal dauere es lange, den Song zu schreiben, manchmal gehe es ganz schnell.

Fotoshooting mit Instrument. Quelle: Fotopepe

Kleinere Band, weniger Diskussionen

Bis heute entstanden fünf Songs, die komplett fertig sind: „Wunderbar“, „Koffein“, „dreizehn – Ich und Ich“, „Ich bin hier“, „Marsprogramm (Sterne)“. Die beiden haben dabei auch einen Vorteil entdeckt, wenn man zu zweit Musik macht und nicht in einer Band mit mehreren Mitgliedern: „Es gibt viel weniger Diskussionen über den Inhalt, man kann sich austoben“, findet „Melle“. Es redet keiner rein. Obwohl es bei „13“ eine Ausnahme gibt: Andreas Zühlke. Der befreundete „Zett Buzzer“ lebt sich ebenfalls in der Musikszene aus. Der Bassist der Oberhavel-Band „Derailed Queens“ erfuhr von dem Projekt der beiden und wollte mal reinhören. „An ‘Wunderbar‘ und zwei weiteren Titeln feilte er mit, veränderte sie in unserem Sinn. Es ist erfrischend, mit ihm zusammenzuarbeiten“, so „Latti“. Das Duo sieht in ihm eigentlich das dritte Bandmitglied. Aber da der Alt Ruppiner nicht aktiv auf der Bühne steht, nimmt er sich in dem Punkt zurück. Andreas Zühlke kennt Olaf Klein seit mehr als zehn Jahren, lernte ihn als „Toni“ (Tontechniker) für „Derailed Queens“ kennen. Er machte Verbesserungsvorschläge an „Wunderbar“, „Koffein“ und „Marsprogramm“ – sowohl für die Musik als auch für den Text. „Ich würde sage, dass mein Anteil ein Mischmasch aus Produktion und Arrangement ist.“

Der Wechsel vom Schlagzeug ans Mikrofon ist vollzogen. Quelle: Fotopepe

„Melle“ saß erst am Schlagzeug von Mulle Muus

Melanie Höschele und Olaf Klein spielten zuletzt in der Oranienburger Band „Mulle Muus“. Da zog sich die Schlagzeugerin zurück. „Latti“ – als einziger Mann in der Frauenband – bleibt. Die 36-Jährige, die einen 16-jährigen Sohn hat, möchte sich bei „13“ voll auf den Gesang konzentrieren, nimmt dafür auch Unterricht. „Früher habe ich mich nie getraut zu singen. Jetzt möchte ich das gerne machen“, so die in der Turm-Erlebniscity Oranienburg arbeitende Kosmetikerin mit der souligen Stimme. Olaf Klein, 38, der aus Hennigsdorf kommt, in Berlin und Oranienburg lebte, ging in Hennigsdorf zur Musikschule, spielte dort im Orchester. Der Veranstaltungstechniker sowie Mediengestalter für Bild und Ton spielte in verschiedenen Bands und arbeitete als Tontechniker; unter anderem für Plekwek, für die er maßgeblich am Film „Völlig unter Strom“ mitwirkte. „Melle“ und „Latti“ lernten sich beim Drachenbootrennen in Oranienburg kennen, machten gemeinsam Musik. Und dann funkte es zwischen ihnen. Seit jenem 13. August vor vier Jahren sind sie ein Paar. Da die „13“ beide schon immer begleitet und sie etwas Magisches hat, nannten sie ihre kleine Band nach dieser Zahl.

"13" ist eine neugegründete Band aus Leegebruch/Oranienburg Melanie Höschele (Melle) und Olaf Klein (Latti) "13" ist eine neugegründete Band aus Leegebruch/Oranienburg Melanie Höschele (Melle) und Olaf Klein (Latti) Quelle: Fotopepe

Musik mit Ohrwurm-Garantie

Was die Musikfans zu hören bekommen, ist Elektropop. Die fünf Titel laufen unter anderem auf Youtube. „Sehr schönes Video, mit Ohrwurm-Garantie“, kommentierte eine Hörerin den Titel „Wunderbar“. Mittlerweile ist die elektronische Pressemappe fertig. Die soll an Radiostationen gehen. „Wenn davon mal was im Radio gespielt wird, wäre es super. Aber wir machen uns nichts vor, von der großen Karriere haben wir vielleicht mit 20 geträumt“, so der Gitarrist. „Aber wer weiß, ‚One-Hit-Wonder‘ gab es ja immer schon“, so „Melle“. Apropos: Mit dem Kauf eines Bauernhofes in Mecklenburg-Vorpommern, auf den sie eines Tages ziehen wollen, haben sie sich schon einen Traum erfüllt. Vorher möchten beide auf der Bühne stehen, wenn genug Songs für ein Programm da sind. „Latti“: „Ideen haben wir genug.“

Info Wer mehr erfahren möchte, kann hier nachschauen: www.13-band.de

Von Stefan Blumberg