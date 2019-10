Oranienburg

Nachdem der sogenannte Enkeltrick offensichtlich nicht mehr wie gewünscht zum Erfolg führt, scheint sich nunmehr eine neue Betrugsmasche auszubreiten. Nach Auskunft der Polizei ist eine 84-jährige Frau aus Oranienburg am vergangenen Sonnabend um die Mittagszeit von einem unbekannten Mann daheim aufgesucht worden. Die Person, so hieß es, habe sich als Mitarbeiter des Sozialamtes vorgestellt. Unter dem Vorwand, Fragen an die Frau zu haben, verschaffte sich der Unbekannte Einlass in die Wohnung. Als der Mann etwa 30 Minuten später wieder die Wohnung verlassen hatte, stellt die Frau plötzlich fest, dass sowohl Bargeld als auch ein Schlüssel fehlten.

Der Täter soll nach Auskunft der Seniorin etwa 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe dunkle Haare gehabt und eine dunkle Jacke sowie auch dunkle Hose getragen. Die entstandene Schadenssumme wurde ersten Erkenntnissen zufolge mit 35 Euro beziffert.

Von MAZonline