Neue Eindämmungsverordnung: Änderungen für Stadtbibliothek, Sportvereine und Jugendarbeit

Oranienburg

Die seit 8. März in Kraft getretene neue Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg sieht leichte Lockerungen der bisherigen Kontaktbeschränkungen vor. Auch die Oranienburger Stadtbibliothek darf nun wieder ihre Türen öffnen – wenn auch zunächst nur mit einem Teilbetrieb. Ab Dienstag, 9. März, können Benutzerinnen und Benutzer während der regulären Öffnungszeiten einen 30-minütigen Aufenthalt in der Stadtbibliothek verbringen, um Medien zurückzubringen und neue auszuleihen.

Stadtbibliothek: Besuch nur nach Absprache möglich

Wichtig: Die Besuchstermine müssen vorab gebucht werden. Sowohl auf der Internetseite der Stadtbibliothek als auch auf der Internetseite der Stadt Oranienburg steht hierfür ein Formular bereit, das ausgefüllt an stadtbibliothek@oranienburg.de zu schicken ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek senden anschließend eine Terminbestätigung zu. Besucher werden gebeten, den Termin nach Möglichkeit alleine wahrzunehmen. Insofern die gewünschten Medien über den Online-Katalog der Stadtbibliothek zu finden sind, sollte vorzugsweise nach wie vor der Bestell- und Abholservice genutzt werden. Bereits entliehene Medien werden bis Ende März verlängert. Ab dem 1. April sind die Benutzerinnen und Benutzer dann wieder selbst für die Ausleihfristen verantwortlich. Weitere Informationen unter: www.stadtbibliothek-oranienburg.de

Kontaktfreier Sport bis zu zehn Personen erlaubt

Lockerungen gibt es auch für den Sport im Freien. Kontaktfreier Sport mit bis zu zehn Personen ist auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ab sofort wieder gestattet. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ist gemeinsamer Gruppensport sogar mit bis zu 20 Personen (zuzüglich Aufsichtspersonal) erlaubt. Die Namen der Teilnehmer sind zu dokumentieren. Weiterhin nicht gestattet ist die Nutzung von Sporthallen, -studios und anderen Einrichtungen. Die ersten Oranienburger Sportvereine haben die neuen Möglichkeiten bereits genutzt und am Montag wieder mit dem Training begonnen. Auch die Jugendarbeit kann ihre Angebote zum Großteil wieder aufnehmen: Präsenzangebote dürfen ab sofort wieder für alle Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr durchgeführt werden.

Stadtverwaltung weiterhin im Notbetrieb

Für die Stadtverwaltung gilt weiterhin der coronabedingte Notbetrieb. Das Bürgeramt bleibt auch während des Lockdowns geöffnet. Es wird jedoch eindringlich darum gebeten, nur zwingend erforderliche Termine persönlich wahrzunehmen. Wo es möglich ist, klären Sie Anliegen bitte ausschließlich per Telefon oder E-Mail. Auch das Standesamt bleibt weiterhin geöffnet – hier gilt eine vorherige telefonische Terminvereinbarung. Bitte informieren Sie sich über die Bedingungen direkt beim Standesamt. Alle anderen Ämter der Stadtverwaltung (auch die Kitaverwaltung, Schulverwaltung etc.) bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen. Anliegen können telefonisch oder per E-Mail geklärt werden. Alle offenen Sprechstunden entfallen.

Regeln beim Besuch der Stadtverwaltung:

Alle Besucher/innen des Bürgeramtes sind zum Schutz vor Ansteckung dazu verpflichtet, eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Des Weiteren gelten im gesamten Gebäude die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Besucher sind gebeten, die Stadtverwaltung möglichst allein aufzusuchen. Mehr Informationen zur Erreichbarkeit der Oranienburger Stadtverwaltung: www.oranienburg.de/Öffnungszeiten. Die gesamte siebte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg vom 6. März 2021 finden Sie hier: www.brandenburg.de

Von MAZonline