Sachsenhausen

Auch wenn der Alltag derzeit ziemlich ausgebremst ist, Radfahren ist weiterhin im Trend. Das lässt sich nicht nur auf den Radwegen beobachten, sondern auch an den vielen Rädern, die an unterschiedlichsten Orten im Oranienburger Stadtgebiet abgestellt sind. Hierzu zählt auch das Umfeld des Sachsenhausener Bahnhofs, der als Ein- und Ausstiegspunkt für Bahnpendler sichtlich an Bedeutung gewonnen hat, seitdem der langwierige Zwischenhalt am Bahnhof Oranienburg entfallen ist und die Bahn bis nach Berlin-Ostkreuz verkehrt.

Die Anzahl der hier abgestellten Räder kann zwar nach wie vor nicht mit den Verhältnissen am Bahnhof Oranienburg konkurrieren, hat inzwischen aber ein Ausmaß erreicht, das nach einer passenden Unterbringungsmöglichkeit für den ruhenden Radverkehr verlangt. Auf dem Gelände des Stadthofs wartet schon seit einiger Zeit eine geeignete Konstruktion samt Überdachung auf einen neuen Einsatz. Dabei handelt es sich um jene, aus mehreren Modulen bestehende Fahrradabstellanlage, die im vergangenen Jahr anlässlich der geplanten Neugestaltung des Bahnhofsplatzes Oranienburg abgebaut und eingelagert wurde. Eines der Module wurde jetzt am Bahnhof Sachsenhausen einer neuen Nutzung zugeführt und bietet dort 26 wartenden Rädern eine Rast-und Ruhestätte. Gleichzeitig wurden fünf PKW-Stellplätze im Bahnhofsbereich hergerichtet, der Gehweg ausgebaut und Lichtmasten für eine bessere Ausleuchtung der Fahrradabstellanlage versetzt.

Von MAZonline