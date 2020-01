Verlockende Aussichten für zukünftige Oberschüler in Lehnitz

Lehnitz

Dicht an dicht drängten sich am Donnerstag im Schulgebäude auf dem einstigen Militärgelände in Lehnitz Schüler, Eltern und Großeltern beim Tag der offenen Tür der im Sommer auf dem Gelände startenden neuen Oberschule Lehnitz. Mitten unter ihnen: Oberhavels Landrat Ludger Weskamp und Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf. Als höchste Vertreter des Landkreises standen die beiden den potenziellen zukünftigen Schülern Rede und Antwort, geduldig beantworteten sie zahlreiche Fragen, die vor allem die Eltern drängten.

Schüler loben die „ruhige Lage“

Viele Fragen beantwortete auch eine ganze Schar Schülerlotsen, die im Gebäude unterwegs war und sich um die Gäste kümmerte. Unter ihnen Angelina Diesekau und Clara Jeworowski. Die beiden Torhorst-Zwölftklässlerinnen führten die Besucher durchs Haus und erklärten die Besonderheiten der Klassenräume. Bis Sommer besuchen die Torhorst-Schülerinnen die Außenstelle in Lehnitz während laufender Bauarbeiten in der Walther-Bothe-Straße, ehe sie zum nächsten Schuljahr dorthin zurückkehren. „Wir sind sehr gern hier“, sagen die 17-Jährigen. „Hier ist es ruhig, da viel weniger Schüler als im anderen Schulgebäude sind. Dadurch ist die Stimmung besser, man kann besser lernen“, sagt Angelina Diesekau. „Die Räume sind deutlich größer und gut ausgestattet, die Lernbedingungen sind wirklich gut“, stimmt ihr Clara Jeworowski zu. Die Lage der Schule vis-a-vis des TÜV Rheinland-Geländes sei „super. So viel weiter als bis zu unserem Haupthaus ist der Weg bis hier her auch nicht“, findet die Friedrichsthalerin. „Außerdem ist die Anbindung mit dem S-Bahnhof um die Ecke richtig gut.“

Anbindung und Ausstattung sind top

Das sieht Daniel Schuldig nicht anders. Die Bedingungen für die zukünftige Oberschule schätzt der Deutsch- und Erdkundelehrer der Torhorst-Schule als sehr gut ein: „Die Schülerstärke der neuen Klassen ist mit 25 top. Die Schüler, die im Sommer hier anfangen, haben die Möglichkeit, die Entwicklung ihrer Schule von Anfang an mitzugehen und mitzugestalten. Der Standort ist sehr gut angeschlossen, die Sporthalle optimal. Rundherum wird saniert und modernisiert, hier entsteht was“, findet der 39-Jährige.

Über das große Interesse der Schulvorstellung freute sich auch Ludger Weskamp: „Das Gebäude ist absolut vorzeigbar, derzeit wird an einer Erweiterung für eine Cafeteria und Schulsozialarbeitsräume geplant.“ Der Landrat ist froh, dass sich „unsere Entscheidung, hier kein Provisorium sondern etwas Dauerhaftes zu errichten, als genau richtig erwiesen hat.“ Das Auswahlverfahren für die zukünftige Schulleitung sei bereits abgeschlossen, die Planungs- und Bewerbungsphase für die fünf bis sieben Lehrerstellen, die im Sommer in Lehnitz beginnen sollen, laufe derzeit auf Hochtouren. „Da gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Schulamt“, konnte er vermelden.

Von Nadine Bieneck