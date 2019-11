Neue SPD-Führungsriege: Frischer Wind und voller Tatendrang

Oranienburg

Seit knapp zwei Wochen hat die SPD Oranienburg eine neue Vorstandsriege. An der Spitze des Ortsvereins wird zukünftig Marei John-Ohnesorg stehen, zusammen mit Matthias Hennig, Lisa Wagner und Martin Vater als Stellvertreter/innen. Gut gelaunt und mit spürbar großen Tatendrang präsentiert sich die neuernannte Vorstandsriege der MAZ im Pressegespräch.

Marei John-Ohnesorg und ihr Vorgänger Dirk Blettermann. Quelle: Partei

„Wir wollen sozialdemokratische Politik in einer lebenswerten Stadt wie Oranienburg weiter vorantreiben“, gibt die 48-jährige Marei John-Ohnesorg zu Protokoll. Seit acht Jahren lebt die neue Partei-Vorsitzende in Oranienburg, zeitgleich trat sie auch in den SPD-Ortsverein ein, wo sie seit 2017 im Vorstand vertreten ist. Der Gedanke, die Partei an vorderster Stelle zu führen, kam laut der 48-Jährigen im Sommer, als bekannt wurde, dass der bis dato amtierende Vorsitzende Dirk Blettermann sein Amt zur Verfügung stellen wird. „Ich übernehme gerne Verantwortung und es ist nun wichtig, gemeinsam als Team zu fungieren und alle anstehenden Aufgaben anzugehen“, zeigt sich Marei John-Ohnesorg tatendurstig. Und in Reihen der SPD hat man viel vor. „Wir wollen Begeisterung für Politik wecken. Als Partei muss man sichtbar sein und wir wollen auch medial präsenter auftreten“, zeigt sich auch Matthias Hennig voller Tatendrang. Themen, die man verstärkt angehen möchte, gibt es einige, wie Marei John-Ohnesorg mitteilt: „Bezahlbares Wohnen, der öffentliche Nahverkehr muss verbessert werden. Dazu muss der Tourismus weiter ausgebaut und gestärkt werden, Oranienburg ist eine sehr schöne Stadt.“

SPD verzeichnet viele Eintritte gerade bei den Jüngeren

Auch für Martin Vater, der seit 2018 in der SPD aktiv ist, geht es darum, die Bürger- und Bürgerinnen der Stadt mitzunehmen und zu erreichen. „Wir wollen die positive Stadtentwicklung weiter vorantreiben, im engen Dialog mit den Bürgern.“ Dabei sieht sich die neue SPD-Spitze gut aufgestellt für die Zukunft. „Gerade bei den Jüngeren haben wir viele Neueintritte zu vermelden und das quer durch die Gesellschaft. Das freut uns natürlich. Zudem besteht eine enge Kommunikation zwischen der Fraktion und den Ortsgruppen, dies soll natürlich auch in Zukunft so bleiben“, erklärt Marei John-Ohnesorg.

Verjüngung kam eher zufällig

Auffällig bei der Zusammensetzung der neuen Vorstandsriege ist eine Verjüngung, die allerdings nicht beabsichtigt war, wie Marei John-Ohnesorg mitteilte: „Eigentlich war eine Verjüngung nicht dringend notwendig. Wir haben bei der Neubesetzung geschaut, wer welche Aufgaben übernehmen kann und anschließend wurden diese auf mehrere Schultern verteilt. So kam die Verjüngung eher zufällig zu Stande.“

Auch bei zukünftigen Mitgliederversammlungen will man den Dialog mit den Mitgliedern verstärken. „Wir wollen bei diesen Treffen alle mitnehmen und immer in Kontakt bleiben“, erklärt Marei John-Ohnesorg. Auch ihr Stellvertreter Matthias Hennig teilt da diese Meinung: „Auch neue Mitglieder können und sollen natürlich da zu Wort kommen. Wir nehmen die Arbeit jedes einzelnen Mitgliedes sehr ernst.“ Die Ergebnisse der Bundes-SPD sieht man eher nüchtern: „Klar würden wir uns da bessere Ergebnisse wünschen“, so Marei John-Ohnesorg abschließend.

Von Knut Hagedorn