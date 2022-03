Neue Selbsthilfegruppe in Oranienburg: Borderline ist ein stummer Schrei nach Liebe

Oranienburg

„Ich habe als Kind nicht gelernt ein eigenes Ich zu entwickeln. Ich konnte keine Nähe zu anderen Menschen aufbauen, zugleich hatte ich aber Distanzängste. Man beginnt sich irgendwann seelisch zu verletzen.“ Es wird sehr still im Raum, als Angela Felten aus ihrer Vergangenheit berichtet. Die 53-jährige Oranienburgerin litt jahrzehntelang unter dem Borderline-Syndrom. Um anderen Menschen genau bei diesem Thema zu helfen und sie zu unterstützen, gründet Angela Felten in Zusammenarbeit mit der SEKIS Oranienburg eine gleichnamige Selbsthilfegruppe.

Angela Felten berichtet schonungslos aus der eigener Vergangenheit

Das Borderline-Syndrom ist eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, gekennzeichnet von Impulsivität und Instabilität. Es ist die Unfähigkeit, innere gefühlsmäßige Zustände zu kontrollieren. Diese Spannungszustände werden als unerträglich empfunden. „Ich habe nur noch in schwarz und weiß gedacht, Menschen in gut und böse stigmatisiert. Es dauerte aber sehr lange, bis die dahingehende Diagnose bei mir gestellt wurde“, erinnert sich Felten. Endgültig ausgebrochen sei die Krankheit 1998 nach der Geburt ihres ersten Kindes. „Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll, war völlig überfordert.“ Nach einem von insgesamt fünf Selbstmordversuchen wurde Angela Felten 1999 in eine geschlossene Anstalt eingewiesen, ab diesem Zeitpunkt wurde der damals 30-Jährigen geholfen.

Neue Selbsthilfegruppe bei SEKIS: Angela Felten und Susanne Eisenberger. Quelle: Robert Roeske

„Das Borderline-Syndrom ist auch heute noch stigmatisiert und negativ behaftet. Es ist demnach sehr wichtig, offen und klar darüber zu sprechen“, berichtet Angela Felten, die allerdings auch im Krankheitsbild sogar etwas Positives erkennen konnte. „Borderline kann manchmal auch neben Fluch ein Segen sein, man entwickelt spezielle Fähigkeiten, wird kreativ.“ Die neue Selbsthilfegruppe soll ab sofort an den Start gehen, immer donnerstags um 15 Uhr wird sich Angela Felten mit Gleichgesinnten in den Räumlichkeiten der SEKIS in der Liebigstraße 4 in Oranienburg treffen. „Die Dunkelziffer in unserer Gesellschaft ist noch sehr hoch. Man kann fast sagen, draußen laufen mehr zukünftige Patienten herum als ehemalige“, erklärt Angela Felten. Viele können die eigenen Stimmungen auch laut Felten nicht kanalisieren, wissen meistens gar nicht, dass sie an einer Persönlichkeitsstörung leiden. „Ich bin zum Beispiel sehr impulsiv und kann Gefühle und Emotionen sehr schlecht steuern.“

Neue Selbsthilfegruppe bei der SEKIS. Quelle: Robert Roeske

In der Selbsthilfegruppe möchte Angela Felten viele Gespräche führen, Vertrauen aufbauen und den betroffenen Menschen eine Anlaufstelle bieten, wo Schweigepflicht an oberster Stelle steht. Für weitere Informationen oder Nachfragen kann man sich gerne bei der SEKIS direkt melden unter der Rufnummer 03301/6 89 69 45 oder per Mail an sekis@msvev.de.

Von Knut Hagedorn