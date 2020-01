Am Oranienburger Aderluch baut Projektentwickler Bonava gegenwärtig einen Wohnpark, in dem 187 Häuser entstehen sollen. Schon 2020 stehen die ersten Schlüsselübergaben an. Damit einher geht die Schaffung neuer Straßen, die auch einen Namen brauchen. Jetzt gibt es einen ersten Vorschlag.