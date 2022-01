Neuer Kreisverkehr in Oranienburg: Radfahrer und Fahrzeuge kommen sich bedrohlich nah

Oranienburg

Vor drei Wochen wurde der sogenannte „PiSaLe“-Kreisverkehr in Oranienburg offiziell eröffnet. Das 1,3 Millionen Euro teure Bauwerk soll den Verkehrsknotenpunkt André-Pican-Straße, Saarlandstraße und Lehnitzstraße für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen. Doch genau da sehen einige Verkehrsteilnehmer noch nicht endgültig eine Verbesserung.

Die Radwegführung im neuen Kreisverkehr wird von vielen problematisch als angesehen. Quelle: Robert Roeske

So meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der MAZ und äußerten ihre Sorgen rund um den Kreisverkehr. So unter anderem Burkhard von Stürmer, der es sehr begrüßt dass der Kreisverkehr offen ist, aber dennoch aus seiner Sicht Verbesserungsvorschläge hat. „Ich bin aus Richtung Saarlandstraße früh morgens im Dunkeln mit einem Transporter in den Kreisel eingefahren und hätte mit etwas Glück beinahe einen Radfahrer, der das gleiche vorhatte, überfahren. Dass dieser kein Rücklicht hatte und dunkle Kleidung trug, hat die ganze Sache unterstützt. Aber dass man zehn Meter vor der Einfahrt zum Kreisel den Radweg von der rechten, begrenzten Fahrfläche auf die Straße leitet, ist wohl doch nicht so optimal, zumal die Fahrbahn dadurch recht schmal wird. Ich finde es sehr riskant.“

Oranienburger Stadtverwaltung bezieht Stellung

Auf MAZ-Nachfrage äußerte sich die Oranienburger Stadtverwaltung wie folgt zu dieser Thematik: „Die Regelung, dass Radfahrer frühzeitig auf die Fahrbahn geführt werden, gilt an allen Einfahrten des Kreisverkehrs. Das war planungstechnisch genauso gewollt und entspricht der aktuell gängigen Bauweise bei der Errichtung neuer Kreisverkehre. Die dahinterstehende Intention ist, dass Radfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind. Es hat sich nämlich gezeigt, dass es zu weniger schweren Unfällen kommt, wenn Radfahrer die Fahrbahn mitbenutzen.“

Seit Dezember 2021 ist der neue Kreisverkehr für den Verkehr freigegeben. Quelle: Robert Roeske

Ein Zebrastreifen wiederum hätte laut der Oranienburger Stadtverwaltung dazu geführt, dass Radfahrer absteigen müssen. „Insofern wurde hier eine Verkehrsführung gewählt, die eben gerade Radfahrern und ihrer Sicherheit zugutekommen soll. Das bedeutet aber natürlich, dass Autofahrer entsprechend Rücksicht zu nehmen haben und Radfahrer beispielsweise auf ausreichend Beleuchtung achten müssen“, erklärt die Stadtverwaltung abschließend. Allerdings sind die Baumaßnahmen am neuen Kreisverkehr noch nicht vollends abgeschlossen. Aktuell ruhen die Bauarbeiten, ab dem Frühjahr wird es dann in den baulichen Endspurt gehen. Dabei wird es auch erneut zu Vollsperrungen kommen, so werden für voraussichtlich drei Monate die südliche Lehnitzstraße und die Andre-Pican-Straße voll gesperrt. Der Abschluss der kompletten Baumaßnahme ist für Ende Mai 2022 vorgesehen.

Von Knut Hagedorn