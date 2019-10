Oranienburg

Die Polizeidirektion Nord freut sich, in der Polizeiinspektion Oberhavel den neuen Leiter des Führungs- und Revierdienstes begrüßen zu können.

Polizeirat Hendrik Jenke hat erfolgreich das Aufstiegsstudium zum höheren Dienst absolviert. Er wurde am 1. Oktober als Leiter Führungs- und Revierdienst in Oranienburg durch den Leiter der Direktion Frank Storch und den Leiter der Polizeiinspektion Oberhavel, Polizeidirektor Lars Borchardt, begrüßt. Dem Leiter Führungs- und Revierdienst unterstehen die Mitarbeiter des Führungsdienstes der Polizeiinspektion und die Revierpolizei. Zudem ist er der Stellvertreter des Inspektionsleiters, in diesem Falle von Polizeidirektor Lars Borchardt.

Hendrik Jenke folgt auf Jens Ulrich

Herr Jenke löst damit den seit längerer Zeit mit der Wahrnahme der Dienstgeschäfte beauftragten Ersten Polizeihauptkommissar Jens Ulrich ab, dem Herr Storch an dieser Stelle herzlich seinen Dank aussprach. Hendrik Jenke versah seinen Dienst bisher in mehreren Bereichen der Polizei. Nach dem Studium zum gehobenen Dienst wurde er für zwei Jahre in der Einsatzhundertschaft in Frankfurt (Oder) eingesetzt. Seine darauffolgende Verwendung fand er auf der anderen Seite des Landes Brandenburg im Wach- und Wechseldienst der Prignitz.

Zweijähriges Aufstiegsstudium zum höheren Dienst

Im Jahr 2005 kam er seiner Heimat Bernau wieder etwas näher und arbeitete im Wach- und Wechseldienst der Wache Hennigsdorf. Nach einem Einsatz im Lagezentrum des Innenministeriums und des Präsidiums wechselte er im Jahr 2011 zur Fachhochschule der Polizei nach Oranienburg. Hier war er als Lehrkraft für den mittleren Dienst tätig und übernahm ab dem Jahr 2013 den Posten des stellvertretenden Ausbildungsleiters. Im Anschluss absolvierte er im Zeitraum 2017 bis 2019 das zweijährige Aufstiegsstudium zum höheren Dienst.

Hendrik Jenke freut sich auf seine Arbeit in der PI Oberhavel. “Mir ist der Landkreis Oberhavel vertraut und ich freue mich auf die mir bevorstehenden Aufgaben. Ich möchte die sehr gute Arbeit des Kollegen Jens Ulrich weiter fortführen.“, so Hendrik Jenke.

