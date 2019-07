Oranienburg/Fürstenberg

Die Firma SSB Wachdienst Oranienburg hat am Montag die Wachschutz-Aufgaben in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg und in der Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenberg übernommen.

Die Firma mit Sitz in Oranienburg sei im Rahmen eines aufwendigen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt, teilte Horst Seferens, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, am Montag mit. Besonderes Gewicht sei dabei neben wirtschaftlichen Kriterien auf den spezifischen Charakter der Wachschutz-Aufgabe und Referenzen von dritter Seite gelegt worden.

Mitarbeiter vom Verfassungsschutz überprüft

Stiftungsdirektor Axel Drecoll: „Nach den im Februar bekannt gewordenen schwerwiegenden Vertragsverletzungen des bisherigen Wachschutzes haben wir bei der Ausschreibung und im Vertragstext die Verpflichtung des neuen Wachschutzunternehmens auf den besonderen Charakter der Gedenkstätten und ihren gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Demokratiefeindschaft gerichteten Bildungsauftrag in aller Deutlichkeit festgeschrieben.“ Alle Mitarbeiter der Firma SSB Wachdienst, die in den Gedenkstätten eingesetzt würden, sowie die Firmenleitung seien im Vorfeld vom Verfassungsschutz überprüft worden, so Drecoll weiter. Der Vertrag habe eine Laufzeit von vier Jahren und sehe eine dreimonatige Probezeit vor.

Nachdem das bisherige Wachschutzunternehmen in der Gedenkstätte Sachsenhausen Mitarbeiter eines im rechtsextremen Milieu verankerten Subunternehmens aus Cottbus eingesetzt hatte, hatte die Gedenkstättenstiftung den bestehenden Vertrag im April vorfristig gekündigt und die Wachschutzdienstleistungen neu ausgeschrieben.

Von MAZonline