Neues Angebot am Schlossplatz: Mit dem Fahrrad Oranienburg entdecken

Oranienburg

Die Kreisstadt Oranienburg und ihre acht Ortsteile werden von Jahr zu Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Neben dem Wassertourismus erfreut sich vor allem der Fahrradtourismus immer größerer Beliebtheit. Tausende Besucher erkunden Jahr für Jahr die Stadt mit dem Zweirad. Anlaufstelle Nummer eins für viele Touristen ist die Tourist-Information am Schlossplatz, die nun ab Mitte Mai ihr touristisches Angebot gerade für Fahrradbegeisterte erweitern wird.

Sechs Fahrräder werden zum Verleih angeboten

„Wir sind stets darum bemüht, den Service für unsere Gäste zu erhöhen und die Angebotspalette zu erweitern. Demnach freuen wir uns sehr, dass wir bald auch Fahrräder über die Tourist-Information verleihen können“, berichtet Leiterin Denise Deutsch, die zugleich auch Geschäftsführerin des Tourismusvereins Oranienburg und Umland ist. Ab Mitte Mai werden sechs Fahrräder im Angebot sein, die zu den gängigen Öffnungszeiten ausgeliehen werden können. „Wir stehen seit längerem in enger Kooperation mit der Jugendherberge Sachsenhausen. Dort gibt es gut und gerne 30 Fahrräder, die zum Verleih bereit stehen. So ist auch die Idee mit dem Fahrradverleih bei uns in der Tourist-Information zustande gekommen“, so Deutsch.

Das Radwegenetz in Oranienburg ist gut ausgebaut. Quelle: Knut Hagedorn

Vor allem freut man sich seitens der Tourist-Information, dass man nun im Innenstadtbereich einen Service anbieten kann, den es so noch nicht gibt. „Es sind allerdings ganz herkömmliche Fahrräder, keine E-Bikes. Aber sie sind in Orange gehalten, was natürlich sehr passend ist für unsere Stadt Oranienburg“, erklärt die Geschäftsführerin weiter. Und die Ausflugsmöglichkeiten sind vielfältig in Oranienburg. Das Radwegenetz wurde in den vergangenen Monaten und Jahren ständig ausgebaut, so das es mittlerweile sehr schöne Streckenwege gibt entlang der Havel und am Kanal. Auch der angrenzende Lehnitzsee lädt zu entspannten Radtouren ein, genauso wie die weitläufigen Waldflächen rund um Oranienburg.

An sechs Tagen in der Woche können Fahrräder ausgeliehen werden

Für eine Fahrradausleihe muss man einen Kostenbeitrag von acht Euro pro Tag entrichten. Ausleihen sind zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information möglich. Diese sind von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr. Am Sonntag, hat die Tourist-Information, die sich am Schlossplatz 2 direkt neben der Stadtbibliothek befindet, geschlossen. Nicht nur Denise Deutsch hofft auf reges Interesse am neuen Angebot.

Von Knut Hagedorn