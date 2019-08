Oranienburg

Plakate mit Regeln und Verhaltensweisen, aber auch Lösungsstrategien an den Wänden – so präsentiert sich der Gruppenraum des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) in der Oranienburger Heidestraße 1. Mit Maraike Völker (26), Sozialpädagogin und Michael Alfs (52), Erzieher, kümmern sich zwei feste Mitarbeiter um aktuell 29 Teilnehmer des Projekts Haftvermeidung durch soziale Integration. Unterstützt werden die Angestellten aktuell von Praktikantin Friederike Nehls (22), die im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Erzieherin ist.

Immer ein offenes Ohr und offene Türen

Die Arbeit mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 21 Jahren findet hier in kleinen Gruppen mit je maximal acht Teilnehmern statt. Jede Gruppe trifft sich einmal wöchentlich zu insgesamt 15 Modulen. In den Terminen lernen die oft schon straffällig gewordenen jungen Menschen Konflikte und schwierige Situationen zu erkennen, den Umgang mit Gewalt und Aggressionen – und sie erarbeiten Strategien, um das eigene Verhalten zu reflektieren, Handlungsmöglichkeiten und Lösungswege zu finden. Auch über die Konsequenzen bei erneuter Straffälligkeit wird gesprochen. Bei den Teilnehmern handelt es sich um Straffällige, Haftentlassene, Haftgefährdete und generell gefährdete Jugendliche, die mit Freiheitsentzug zu rechnen haben. Da einige der Teilnehmer ein akutes Drogenproblem haben, knüpft das Projekt auch hier an. In Zusammenarbeit mit Suchtberatungsstellen und der Stiftung Synanon in Berlin werden den Teilnehmern Wege aus dem Drogenkonsum aufgezeigt. „Wir erarbeiten gemeinsam mit den Jugendlichen Lösungswege, wie sie ihre Bedürfnisse erfüllen können ohne gesellschaftliche Normen zu verletzten und ohne auf Drogen zurückzugreifen“, fasst Maraike Völker einige Ziele des Projekts zusammen. „Wir halten die Tür immer offen“, ergänzt Michael Alfs.

Großes Netzwerk im Hintergrund

Maraike Völker und Michael Alfs unterstützen die Teilnehmer auch bei Behördengängen, Gerichtsterminen und besuchen sie auf Wunsch auch im häuslichen Umfeld. Ziel ist nicht nur die Vermeidung erneuter Straffälligkeit. So arbeitet das CJD mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, zum Beispiel mit dem Lehrbauhof Oranienburg oder dem Tierpark Germendorf. Dort bekommen die jungen Menschen die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren und bestenfalls auch die Chance auf eine Ausbildung. Am Ende der 15 Module bekommen die Klienten ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Projekt. „Positive Verstärkung ist wichtig für die Jugendlichen“, sagt Maraike Völker. „Was sie falsch gemacht haben, hören sie oft genug.“ Das Angebot ist komplett freiwillig. Froh sind die beiden Mitarbeiter über die gute Zusammenarbeit mit den Institutionen des Landkreises Oberhavel und über ein großes Netzwerk an Kooperationspartnern im Hintergrund. Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Mehr Informationen auf dem „Markt der sozialen Möglichkeiten“

Die Jugendlichen finden ihren Weg entweder selbst in das Projekt oder werden durch Jugendgerichtshilfen, Jugendamt, Jugendrichter, die Polizei oder die Schule darauf aufmerksam gemacht. Wer sich näher über die Tätigkeit des CJD informieren möchte, kann dies am 30. August zwischen 10 und 16 Uhr auf dem „Markt der sozialen Möglichkeiten“, Bernauer Straße Ecke Liebigstraße, in Oranienburg tun. Aktuell gibt es noch freie Plätze in den Gruppen.

Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Maraike Völker und Michael Alfs unter 03301/5 76 54 03.

Von Stefanie Fechner