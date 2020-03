Oranienburg: Neues Wohnquartier für Senioren entsteht

Oranienburg

Die Planungen sind abgeschlossen, die Baugenehmigung liegt seit Dezember des Vorjahres vor. Am 27. März erfolgt der offizielle Spatenstich für ein neues Wohnquartier der Michael Bethke Unternehmensgruppe in der Bernauer Straße 65. Neben 53 Wohneinheiten soll auch eine Tagespflege im Erdgeschoss entstehen.

Auf der Fläche eines bisherigen Parkplatzes entsteht das neue Wohnquartier, direkt neben den bereits bestehenden Seniorenresidenzen der Michael Bethke Unternehmensgruppe. „Wir sind sehr glücklich, dass nun Bewegung in das Bauvorhaben kommt, da wir leider ja fast zwei Jahre auf die Baugenehmigung gewartet haben“, erklärt Michael Bethke auf MAZ-Nachfrage. Nach dem offiziellen Spatenstich am 27. März sollen die ersten Baumaßnahmen Ende April starten. „Als Bauzeit ist aktuell ein Rahmen von 15 Monate angesetzt“, so Michael Bethke.

Der jetzige Parkplatz wird dem Neubau weichen. Quelle: Knut Hagedorn

Michael Bethke wünscht sich ein Gesamtprojekt

Geplant wurde das Bauvorhaben vom Gießener Architekturbüro HP & P. „Bereits vorherige Bauprojekte wurden von diesem Architekturbüro für uns durchgeführt und wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit“, berichtet Michael Bethke weiter, der sich aber auch ein wenig über Kritik äußert, bezüglich des Wegfalles des bisherigen Parkplatzes. „Natürlich kann ich gerade Pendler verstehen, denen nun Parkplätze fehlen. Aber wir haben deshalb frühzeitig Pläne der Stadt angeboten, leider ohne Ergebnis.“ Dies steht in Zusammenhang mit weiteren Bauvorhaben, die Michael Bethke gerne umsetzen würde. „Der Bau des jetzigen Wohnquartiers sollte eigentlich ein Teil eines Gesamtprojektes werden“, so der Firmeninhaber.

Gemeint ist damit der Erwerb einer 9000 Quadratmeter großen Fläche hinter den jetzigen Bauten. Allerdings hat die Stadt dort andere Pläne. „Es soll auf dieser Fläche ein Regenwassersammelplatz und ein Spielplatz entstehen. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir weiterhin großes Interesse an der Fläche hätten“, so Michael Bethke, der sich nun erstmal auf den Spatenstich freut.

Im Sommer 2021 soll das Wohnquartier fertig sein. Quelle: Knut Hagedorn

Von Knut Hagedorn