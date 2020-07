Neunjähriger will Gartenschlauch aus Oranienburger Baumarkt klauen

Oranienburg

Ein neunjähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag (14. Juli) gegen 14:25 Uhr beim Diebstahl eines verpackten Gartenschlauches im Wert von etwa 37 Euro im Baumarkt in der Friedensstraße festgestellt. Er versuchte, diesen in seiner Hose zu verstecken. Da aber ein Stück oben aus der Hose heraushing, fiel es einem Mitarbeiter des Baumarktes im Kassenbereich auf. Gegenüber dem Personal wollte er keine Angaben zu seiner Person geben, sodass die Polizei gerufen wurde. Der Junge wurde nach Feststellung seiner Personalien zu Hause an seine Mutter übergeben.

Von MAZonline