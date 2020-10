Neureglungen in Oranienburg ab Montag: Bibliothek und Turnhallen zu, Hochzeiten nur in kleinem Kreis

Oranienburg

Als Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronvirus hat der Koordinierungsstab unter Leitung des Bürgermeisters Alexander Laesicke in der Oranienburger Stadtverwaltung seine Arbeit wieder intensiviert. Der Stab setzt sich aus der Verwaltungsspitze und weiteren Mitarbeitern zusammen. Bereits am Donnerstag (29. Oktober) traf die Stadtverwaltung folgende Maßnahmen angesichts der neuen Coronaregelungen ab Montag (2. November).

Zahlreiche Schließungen und Einschränkungen - teils Termine nur noch nach telefonischer Vereinbarung möglich

Das Bürgeramt soll vorerst geöffnet bleiben. Um die Infektionsketten in den Verwaltungsgebäuden zu verhindern, wird eindringlich darum gebeten, persönliche Termine nur wahrzunehmen, wenn sie zwingend erforderlich sind. Wenn möglich sollen Anliegen bitte per Telefon oder E-Mail geklärt werden. Gleichwohl wird ab der kommenden Woche wieder ein Wachschutz eingesetzt, der vor Ort dabei unterstützt, die nötigen Abstände zwischen den Besuchern sicherzustellen.

In allen anderen Ämtern der Stadtverwaltung (Kitaverwaltung, Schulverwaltung etc.) sind Termine ausschließlich nach vorheriger telefonischer Absprache möglich. Die offenen Sprechstunden entfallen.

Eine Übersicht der Dienstleistungen und der zuständigen Ansprechpartner finden die Oranienburger im Internet unter www.oranienburg.de. Über die Telefonnummer 03301/6005 ist die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichbar.

Trauungen werden weiterhin durchgeführt. Um Kontakte möglichst zu beschränken, wird die Hochzeitsgesellschaft jedoch während der standesamtlichen Trauung auf das Brautpaar und maximal zwölf weitere Besucher beschränkt.

Die Sitzungen der Ortsbeiräte in der kommenden Woche finden statt, jedoch in größeren Räumlichkeiten und ggf. unter Beschränkung der Besucherzahlen. Ob der Holding-Untersuchungsausschuss und der Sonderbauausschuss kommende Woche wie geplant stattfinden können, wird noch geklärt. Das gleiche gilt für die Sitzungen der weiteren Fachausschüsse, die in der darauffolgenden Woche starten würden.

Regine-Hildebrandt-Haus, Bürgerzentrum und Eltern-Kind-Treff werden ab Montag geschlossen. Die Beratungs- und Hilfsangebote im Bürgerzentrum (DRK-Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Verbraucherzentrale etc.) können aber unter den bereits geltenden Hygiene- und Kontaktbestimmungen weiterhin nach Terminabsprache vor Ort wahrgenommen werden.

Die städtischen Sporthallen werden ab Montag geschlossen. Der schulische Sportbetrieb wird aufrechterhalten.

Die Stadtbibliothek schließt ab Montag. Die Rückgabe entliehener Medien ist über den Rückgabeautomaten möglich.

Bürgermeister Alexander Laesicke sagt zur aktuellen Entwicklung: „Die zweite Corona-Welle stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die Einschränkungen sind schmerzlich, aber uns bleibt keine andere Wahl. Wenn die Oranienburgerinnen und Oranienburger die neuen, einschneidenden Regeln gewissenhaft beherzigen, bin ich zuversichtlich, dass wir den Umständen entsprechend gut und gesund durch die vor uns liegende Zeit kommen können.“

Bombenentschärfung am 18. November soll stattfinden

Nach MAZ-Informationen soll auch die für den 18. November geplante mutmaßliche Bombenentschärfung im Ortsteil Lehnitz nach wie vor stattfinden. Jedoch werden die in diesem Zusammenhang notwendigen Maßnahmen noch einmal intensiv auf ihre Umsetzung unter Coronabedingungen geprüft und gegebenenfalls angepasst. Dies betrifft beispielsweise die Unterbringung von Anwohnern in Sammelunterkünften oder auch die Evakutierung von Oranienburgern, die sich in Quarantäne befinden.

Die Stadt weist darauf hin, dass all diese Angaben unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung sowie der landeseinheitlichen Vorgaben stehen, die am Freitag durch die Landesregierung Brandenburg erwartet werden.

Von Nadine Bieneck