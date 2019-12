Das war der Tag in Oberhavel – ein Überblick

Oberhavel

Das waren die wichtigsten News von Freitag, 6. Dezember 2019.

Velten : Trotz Stammzellspende verstorben: Velten trauert um zweijährige Emma

Viele Menschen sind betroffenvom Tod der kleinen Emma aus Velten, die sich gerade von einer Stammzellspende erholt hatte. „Ich bin tief betroffen und fühle sehr mit Emmas Familie“, sagt Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner.

Germendorf : Proteste für sicheren Radweg

Knapp 150 Unterstützer nahmen trotz Regenwetters am Freitag in Germendorf an einer Fahrrad-Demonstration teil, um für eine Ampelschaltung am Globus-Baumarkt und sichere Radwege in Richtung Schwante und Leegebruch/ Velten zu demonstrieren.

Oranienburg / Velten : Philipp Gall verlässt 2020 die IHK

Der Leiter des Regionalcenters Oberhavels der Industrie-und Handelskammer wird im Sommer des kommenden Jahres Leiter der Unternehmensentwicklung in der Ofenstadt Velten.

Gransee : „Granseer Geschichten 2018“ frisch gedruckt

Die neuesten „Granseer Geschichten“ sind da: Das ehrenamtliche Redaktionsteam hat Historisches, Wissenswertes, besondere Ereignisse des Jahres 2018 und Porträts von Persönlichkeiten aus Gransee zusammengetragen.

Hennigsdorf : Das OSZ hat Besuch aus China

Besuch aus China hatte am Freitagmorgen das Hennigsdorfer Oberstufenzentrum. 25 Lehrer, Beamte und Abteilungsleiter aus der Metropole Shenzen waren gekommen, um das deutsche Ausbildungssystem kennenzulernen.

Von MAZonline