Nicole Walter-Mundt im Plenum: Landtag aktualisiert Bauordnung

Potsdam/Oranienburg

Es war eine Posse sondergleichen, die sich 2018 um die Eröffnung des Suppengeschäfts „ Cook rein“ in Oranienburg abspielte. Knapp einen Monat vor der Geschäftseröffnung erhielten die Gründer seitens der Behörden die Mitteilung, dass für die Freigabe des Ladens eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung fehle. Diese müsse bei der Umnutzung der zuvor durch ein Dessousgeschäft genutzten Räumlichkeiten vorliegen.

Es ist ein Fall, der besonders hängen geblieben ist. Und es ist ein Fall, der auch der Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt ( CDU) noch lebhaft in Erinnerung ist. Im Landtag Brandenburg stellte sie am Mittwoch einen Antrag vor, der die brandenburgische Bauordnung erneuern und an aktuelle Bedürfnisse anpassen soll. Walter-Mundt brachte den Antrag federführend für die Koalition ein. Die infrastrukturpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion erklärte dazu: „Beim Nachweis der Kampfmittelfreiheit stehen viele Existenzgründer und Einzelhändler in Oranienburg vor zusätzlichen Herausforderungen. Hier braucht es einen größeren Ermessensspielraum für die Landkreise, damit sich Behördenpossen wie etwa beim Suppenladen „cook rein“ künftig nicht wiederholen.“

Landtag beschließt Aktualisierung der Bauordnung

Der Landtag Brandenburg beschloss im Rahmen seiner Sitzung am Mittwoch dann auch, die Landes-Bauordnung zu erneuern und anzupassen. Damit kommt er dem Ziel des Koalitionsantrages nach, bürokratische Hürden abzubauen, um künftige Bauvorhaben und Projekte vor Ort schneller und einfacher zu ermöglichen. Für die von Bomben besonders belastete Stadt Oranienburg besonders wichtig dürfte in diesem Zusammenhang sein, dass damit die Nachweispflicht der Kampfmittelfreiheit bei Nutzungsartenänderungen in bestehenden Gebäuden auf den Prüfstand kommt. Zudem sollen die Genehmigungsverfahren mit der neuen Bauordnung insgesamt schneller werden, so zum Beispiel beim modularen Wohnungsbau oder bei Mobilfunkanlagen. Bisher muss für jeden neu geplanten Funkmast im Land eine eigene Baugenehmigung beantragt werden. Dies soll zukünftig entfallen, indem für Bauten, die in Serie oder Modulen errichtet werden, nur noch ein Antrag gestellt werden muss.

„Erleichtern wollen wir außerdem das Bauen mit dem klimafreundlichen Material Holz“, sagt Nicole Walter-Mundt. Dafür sollen die entsprechenden Auflagen in der Bauordnung gelockert werden, um künftig auch größere Bauvorhaben in Holzbauweise zu realisieren. „Ich freue mich, dass auch meine Heimatstadt Oranienburg mit der neu zu errichtenden Kita in der Weißen Stadt diesem Trend zum Holzbau folgen wird.“

Von Nadine Bieneck