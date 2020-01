Nördlicher Berliner Ring: Das nächste Stück der A 10 ist fertig

Oberkrämer

Ein großes Teilstück der A 10, die seit Mai 2018 vom Dreieck Pankow bis hoch zur Anschlussstelle Neuruppin auf der A 24 bei laufendem Verkehr generalüberholt und in Teilen ausgebaut wird, wurde vor einigen Tagen so weit fertig gestellt, dass inzwischen der laufende Verkehr auf der nagelneuen Fahrbahn läuft.

Zwischen den Anschlussstellen Oberkrämer und Oranienburg wurde der Verkehr „am 13. Januar in Fahrtrichtung Berlin in den Mittagsstunden auf den so genannten neuen Querschnitt umgelegt“, bestätigt Steffen Schütz, Pressesprecher der Havellandautobahn GmbH als bauausführendes Unternehmen, der MAZ. Gegenwärtig rollt der Verkehr auf dem rund 8,5 Kilometer langen, fertiggestellten Autobahnabschnitt auf der neuen, 30 Zentimeter dicken und dreispurig samt Standstreifen ausgebauten Fahrbahn zweispurig. Angepasst wurde durch die Verlegung auf die neuen Fahrbahnspuren gleichzeitig die Auffahrt auf die A 10 bei Oberkrämer sowie die Abfahrt auf die A 115 in Richtung Berlin sowie nach Oranienburg am Kreuz Oranienburg.

Nach der Fahrbahn folgt der Mittelstreifen

Aktuell laufen, so Steffen Schütz, in dem Bereich zwischen Oberkrämer und Oranienburg, nun Arbeiten am Mittelstreifen wie beispielsweise die Herstellung von Fundamenten für die Beschilderung. Diese sollen bis Mitte Februar abgeschlossen sein. Ab dann soll auch der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg über die neue Fahrbahn geleitet werden, sagt Schütz. Damit einher geht der Beginn der der Bauarbeiten an der zweiten Richtungsfahrbahn.

Die Mitte Januar fertiggestellte Fahrbahn wird auf einer Gesamtlänge von rund 3,3 Kilometern von massiven Lärmschutzwänden flankiert, die eine Höhe zwischen 4,50 und 6,50 Meter haben. „Dieses System besteht aus Stahlträgern mit Holzbetonelementen“, erklärt Schütz. Die Konstruktion werde auch – in ähnlicher Länge – entlang der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn bis Ende des Jahres 2020 errichtet, kündigt Schütz an.

Von Nadine Bieneck