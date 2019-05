Oranienburg

Wie der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) am Mittwoch mitgeteilt hat, muss der Oder-Havel-Kanal am Freitag, den 17.05 und Samstag, den 18.05 jeweils in der Zeit von 7 bis 17 Uhr im Bereich der beiden Bombenverdachtspunkte (zwischen Haveleck und Brücke/zwischen km 25,1 und 25,3) für die Schifffahrt erneut komplett gesperrt werden. Vor 7 Uhr und nach 17 Uhr kann der Bereich unter den bekannten Auflagen aber passiert werden.

Die Sperrung ist erforderlich, weil an diesem Tag um die beiden Verdachtspunkte herum die Spundbohlen in die Erde gepresst werden. Die Spundbohlen dienen der Errichtung der beiden Spundwandkästen.

Ab Samstag, den 18.5., 17 Uhr ist die Schifffahrt wieder zu folgenden Zeiten möglich: Montag bis Donnerstag, vor 7 und nach 17 Uhr; Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ganztags.

Weiterhin gilt, dass die Durchfahrt ausschließlich motorisierten Schiffen und nur mit reduzierter Geschwindigkeit (6 km/h) gestattet ist. Alle Personen haben sich unter Deck aufzuhalten. Muskelbetriebenen Kleinfahrzeugen (u.a. Kanus, Kajaks, Ruderboote) und Kleinfahrzeugen ohne Aufbauten (u.a. Angelkahn mit Außenborder) ist es weiterhin untersagt, den Kanal an der Gefahrenstelle zu passieren.

Von MAZonline