Ein Kreisverkehr an der Todeskreuzung

Oranienburg

Die Kreuzung André Pican-Straße/ Lehnitzstraße/ Saarlandstraße ist gefährlich. Das war auch schon vor dem schweren Unfall im April 2018 klar, als eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Geht es nach der Stadt Oranienburg, soll die Kreuzung samt Ampeln verschwinden und dort ein Kreisverkehr entstehen. „Die Planungen sind real und gehen zügig voran“, bestätigt Stefan Gebhard, Amtsleiter von Tiefbauamt, die Idee. „Wir sind mit dem Land in Gesprächen.“ Die Finanzierung sei ein Mix aus Landes- und Stadtmitteln. Doch wann wird der Kreisverkehr gebaut? Vielleicht schon im Zuge der Fertigstellung der Dropebrücke, die Ende Januar wieder eröffnet werden soll? „Einen Zeitpunkt kann ich heute nicht festlegen“, so Stefan Gebhard. „Wir sind in diesen Tagen einen Schritt vorangekommen.“

Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen hingegen erklärt, die Bauausführung könnte ab dem dritten Quartal 2021 unter der Regie der Stadt Oranienburg erfolgen. Die Finanzierung sei geregelt, da die L 211 einen Knotenpunkt mit zwei kommunalen Straßen bilde. Die Entwurfsplanung für den Kreisverkehr indes sei seit Ende vergangenen Jahres abgeschlossen. „Ab 2020 wird an der Genehmigungsplanung gearbeitet“, so Mitschka.

Von Sebastian Morgner