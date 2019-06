Oranienburg

Am Freitagnachmittag wollte ein 34-Jähriger Vater mit seiner 3-jährigen Tochter die Walther-Bothe-Straße in Oranienburg an der Fußgängerinsel überqueren. Der Vater hielt verkehrsbedingt an, die Tochter rollte mit ihrem Laufrad auf die Straße. Ein Fahrschulauto mit einem 18-Jährigen Fahrer befuhr ebenfalls die Walter-Bothe-Straße und erfasste das Mädchen mit der Fahrzeugfront. Die 3-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im Beckenbereich und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Oranienburg verbracht.

Von MAZonline