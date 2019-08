Sachsenhausen

Bei einem Nachbarschaftsstreit in der Waldstraße ist offenbar Essigsäure von einem der Streithähne verschüttet worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort in Sachenhausen, um die Bodenverunrenigung zu beseitigen, auch Polizeibeamte waren am Tatort.

Von Marco Paetzel