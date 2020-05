Oranienburg

Ein zehnjähriges Mädchen überquerte am Mittwoch die Lehnitzstraße in Oranienburg zu Fuß, eine 60-jährige Renault-Fahrerin erkannte das Kind zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen erlitt dabei Prellungen und Schürfwunden, konnte aber nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Während der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

Von MAZonline