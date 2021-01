Obdachloser erhält Hausverbot: Jetzt spricht die Tochter

Oranienburg

Viele Menschen haben Anteil genommen an dem Schicksal eines 73-jährigen Obdachlosen, der in den vergangenen Wochen häufig vor der Kaufland-Filiale in Oranienburg zu sehen war. Auf den MAZ-Artikel hin hat sich die Tochter bei der Redaktion gemeldet, um die langjährige Vorgeschichte zu erzählen und sich nicht zuletzt auch den Frust von der Seele zu reden. Denn wann immer sie sich hilfesuchend an die Behörden oder Ärzte gewandt hatte, werde sie „von Pontius nach Pilatus geschickt“. Überall sei ihr Vater bereits bekannt, trotzdem habe sich die Situation immer mehr verschlimmert.

Ein neues Leben begonnen und die Medikamente abgesetzt

Bis 2012 habe ihr Vater ein nahezu normales Leben geführt, erzählt die Tochter. Soweit wie das eben möglich sei für einen Menschen, der an Schizophrenie leidet und dessen Wahrnehmung, Denken, Gefühls- und Gemütsleben sowie seine Willensbildung von der Krankheit beeinflusst wird. Medikamente hätten ihm dabei geholfen. Diese jedoch habe er irgendwann abgesetzt. Er trennt sich nach 40 Jahren von seiner Frau, zieht in eine neue Wohnung, beginnt ein neues Leben mit einer anderen Partnerin – zunächst in Oranienburg, später auch in Bernau. „Seitdem ging es stetig bergab“, sagt die Tochter. Das habe jedoch nicht an dem neuen Umfeld gelegen, sondern an dem sich verschlimmernden psychischen Gesundheitszustand.

Anzeige

Nachbarn angepöbelt und belästigt

Der führt letztlich dazu, dass die neue Beziehung in die Brüche geht und die Wohnung zunehmend verwahrlost. Mehrfach kommt der Senior ins Krankenhaus. Er belästigt, bepöbelt und tyrannisiert die Menschen in seinem Umfeld. Mehrfach flutet er die Wohnung, verursacht horrende Schäden. Nach und nach verschwinden alle Möbel. Und das, obwohl ihr Vater über eine gute Rente von 1200 Euro verfüge. „Spätestens am 10. des Monat war das Geld aber häufig alle.“ Die Miete wird nicht mehr gezahlt.

Die Dynamik und Dramatik des Abstiegs sei ihr am Nikolaustag 2019 bei einem Besuch in Bernau bewusst geworden, sagt die Oranienburgerin. Nach einem Klinikaufenthalt habe sie ihren Vater zunächst gar nicht wiedererkannt: Plötzlich hatte er lange Haare und 30 Kilogramm abgenommen. Sie versorgt ihn mit Lebensmitteln und Zigaretten. „Seitdem ist er in meinem Kopf ständig präsent“, sagt sie: „Ich versuche trotz aller Widrigkeiten zu helfen.“

Hilflos und beschmutzt am Boden

Beim nächsten Besuch bringt sie ihre erwachsene Tochter mit, die früher nach der Schule vom Opa bekocht und betreut wurde. Beide finden ihn hilflos und beschmutzt am Boden liegen. „Das Tage vorher mitgebrachte Essen hatte er nicht mal angerührt“, so die Tochter. Den Vater quäle unter anderem die Angst, vergiftet zu werden. Hinzu kämen andere Wahnvorstellungen.

Der Rettungsdienst wird alarmiert, der Mann in die psychiatrische Klinik nach Eberswalde gebracht. Bereits Ende Januar 2020 wird er wieder entlassen, angeblich austherapiert. Die Tochter kann sich vorstellen, dass dies an der fehlenden Kooperation liegt. Wie oft war sie selbst vom Vater unflätig beschimpft und beleidigt worden, wenn ihm etwas nicht passte.

Zwangsräumung der Wohnung in Bernau

Vor einem Jahr habe sie begonnen, den Sozialpsychiatrischen Dienst, Ärzte, Behörden und alle anzurufen, von denen sie sich Hilfe versprach, sagt die Tochter. „Ich dachte, irgendwann muss doch mal jemand merken, dass hier etwas nicht stimmt.“ Es merkte keiner. Als es wärmer wird, lebt der Vater lieber auf der Straße als in seiner stinkenden Wohnung. „Er liebt es draußen, bezeichnet sich als Camper“, sagt sie. Und im Notfall findet er in der Wohnung Unterschlupf. Doch im Oktober 2020 kommt es zur Zwangsräumung. Seitdem wisse sie gar nicht mehr, wo sich ihr Vater aufhält. Oft wird er am und im Kaufland gesehen, wo er sich in der Behindertentoilette wäscht und aufwärmt und manchmal auch schläft. Als sich Kunden beschweren, muss der Einzelhändler reagieren und spricht ein Hausverbot aus. „Kaufland ist überhaupt kein Vorwurf zu machen“, sagt die Tochter. „Die Vorstellung, dass mein Vater bei dieser Kälte nachts friert, bricht mir das Herz.“ Andererseits könne sie den Vater mit seinem Krankheitsbild nicht bei sich zu Hause aufnehmen. Jedenfalls nicht dauerhaft.

Aufenthaltsort des Vaters geklärt

Nach dem Erscheinen des MAZ-Artikels kommt Bewegung in die Sache. Die Tochter bekommt professionelle Ratschläge, was in ihrem Fall eigentlich zu tun ist. Am Donnerstag wird sie im Amtsgericht Oranienburg vorstellig, aber abgewimmelt. Als sich ein Helfer einschaltet, kann die Tochter mit Mitarbeitern der Rechtspflege sprechen. Sie erfährt, dass der Sozialpsychiatrische Dienst bereits einen Eilantrag gestellt hatte und mit Wirkung vom 26. Januar bereits der Beschluss einer gerichtlichen Betreuung gefasst wurde. Das sei der offizielle Weg, wird der Tochter gesagt. Doch die ist enttäuscht, weil ihr Vater im vergangenen Jahr bereits einen Betreuer hatte. Der aber hatte entnervt sein Mandat abgegeben. Auch im Hinblick auf das selbstzerstörerische Verhalten des Vaters hofft die Tochter inständig auf weitere Schritte. Immerhin erfuhr sie, dass sich ihr Vater während der vergangenen Tage im Hennigsdorfer Krankenhaus befunden hat. Solange er dort ist, bestehe wenigstens nicht die Gefahr, dass er nachts irgendwo erfriert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Obdachlos im Oranienpark: 73-Jähriger bekommt Hausverbot

Von Helge Treichel