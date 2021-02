Oberhavel

Wer sich auf den Oberhaveler Straßen nicht an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten hält, muss auch am Freitag wieder mit Blitzerfotos rechnen. Die Polizisten aus der Region stehen unter anderem am Übergang der A 10 auf die A 24 am Dreieck Havelland.

