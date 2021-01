Oberhavel

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Oberhavel führten am Wochenende in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 12 Uhr Verkehrskontrollen zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern durch. Dabei konnten insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer unter Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel mit ihren Fahrzeugen im öffentlichen Verkehr festgestellt werden.

So kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagmorgen um 3:35 Uhr in der Breiten Straße in Oranienburg eine 25-jährige BMW Mini Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab 1,62 Promille, sodass mit der Fahrerin in der Polizeiinspektion Oberhavel zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Beamte stoppen Geburtstagskind: 1,42 Promille

Zuvor hatten Polizeibeamte gegen 1:10 Uhr in der Hauptstraße in Teschendorf einen 43-jährigen Renault Fahrer an seinem Geburtstag angehalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst 0,91 Promille, sodass in der Polizeiinspektion Oberhavel eine beweissichere Atemalkoholanalyse durchgeführt wurde. Da diese jedoch 1,42 Promille zum Ergebnis hatte, musste eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt werden. Gegen den Fahrer wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Ebenso unterzogen Polizeibeamte am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr in der Berliner Straße in Marwitz einen 41-jährigen Seat Fahrer einer Verkehrskontrolle. Ein Drogenschnelltest reagierte vor Ort positiv auf den Konsum von Cannabis. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Polizeirevier Hennigsdorf durchgeführt. Zudem war der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.

Von MAZonline