Oberhavel: Diebesbande stiehlt Zigaretten in mehreren Aldi-Märkten

Oberhavel

Am Dienstag (9. März) haben bisher unbekannte Täter aus mehreren Filialen einer Supermarkt-Kette Zigaretten gestohlen und flüchteten. Wie Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord mitteilte, ereignete sich der erste Fall gegen 17 Uhr in der Aldi-Filiale in der Granseer Straße in Sachsenhausen. „Der Täter öffnete offenbar mit einem Generalschlüssel gesicherte Zigaretten im Kassenbereich und flüchtete anschließend mit einem Fahrzeug.“

Der zweite Fall trug sich etwa 30 Minuten später in der Eberswalder Straße in Löwenberg zu, die Tat lief wie in Sachsenhausen ab. Auch hier konnte der Täter in einem Auto, in dem sich noch weitere Personen befanden, flüchten. In der Berliner Chaussee in Borgsdorf kam es gegen 18 Uhr zu einem Versuch des besonders schweren Diebstahls. „Der Täter verließ den Verkaufsraum jedoch ohne Beute, weil er durch Mitarbeiter angesprochen und so am Diebstahl gehindert wurde“, erklärte Christin Knospe weiter.

Trotz mehrerer eingesetzter Streifenwagen konnte das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Von MAZonline