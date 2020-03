Zoff um Mindestabstand: Ärger an der Supermarktkasse

Oberhavel

Die Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung reißen im Landkreis Oberhavel nicht ab. Auch am Montag musste die Polizei mehrmals eingreifen, wie Stefan Rannefeld, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, am Dienstag bestätigte. In einem Supermarkt in der Berliner Straße in Oranienburg lieferte ein Paketzusteller am Montag (23. März) gegen 10.45 Uhr ein Paket aus. Bei dieser Tätigkeit entbrannte im Markt ein Streit über den gebotenen Mindestabstand, so dass am Ende die Polizei gerufen wurde. „Die Beamten schlichteten den Streit und nahmen eine Anzeige wegen Beleidigung auf“, so Rannefeld. Am Montagnachmittag wurde die Polizei gegen 16.30 Uhr nach Gransee in den Meseberger Weg gerufen. Dort sollten mehrere Fahrzeuge und Zelte stehen, außerdem wurde ein freilaufender Hund gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf drei Angler. „Gemeinsam mit dem Ordnungsamt wurden den anwesenden Personen ein Platzverbot erteilt, außerdem wurden sie nach dem Infektionsschutzgesetz belehrt“, erklärte Stefan Rannefeld. Obgleich sich die Angler wenig begeistert über die Maßnahmen zeigten, packten sie ihre Sachen und verließen den Ort. Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung wurde eingeleitet.

Um 17.15 Uhr wurden der Polizei mehrere Personen in der Straße Am Gewerbepark in Gransee gemeldet. Die Polizeibeamten trafen dort auf sieben Schüler. Auch sie wurden belehrt, ihre Personalien wurden aufgenommen.

Einsätze in Hennigsdorf

Auch in Hennigsdorf mussten die Einsatzkräfte am Montag tätig werden. „In der Fontanestraße wurden gegen 17.15 Uhr drei Personen gemeldet, die sich offenbar nicht an das Kontaktverbot hielten“, erklärte Pressesprecher Stefan Rannefeld. Auch hier belehrten die Beamten die anwesenden Personen zum Infektionsschutzgesetz und nahmen die Personalien auf. Die Personen verließen den Ort freiwillig.

Um 21.10 Uhr wurden die Beamten in der Hennigsdorfer Hertzstraße gemeldet. Dort sollten sich neben den zwei gemeldeten Bewohnern noch drei weitere, familienfremde Besucher aufhalten, was sich vor Ort auch bestätigte. Auch sie wurden belehrt und die Personalien aufgenommen.

Von MAZonline