Oberhavel

Oberhaveler Polizisten stehen am Mittwoch mit ihrem Geschwindigkeitsmesser wieder an den Straßen des Landkreises. Den Blitzer haben sie unter anderem an der A 10 postiert. Das Gerät steht zwischen Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Fehrbellin. Vorsicht dort und andernorts, sonst droht plötzliche Erleuchtung.

Von MAZonline