Oberhavel

Vorsicht, Blitzer – das sollten die Verkehrsteilnehmer auch am Wochenende immer präsent haben. Die Oberhaveler Polizei steht mit ihrem Geschwindigkeitsmessgerät wieder an den Oberhaveler Straßen. An beiden Tagen postiert sie den Blitzer unter anderem an der A 10 zwischen dem Dreieck Pankow und dem Kreuz Oranienburg.

Von MAZonline