Oberhavel

Oberhaveler Polizisten stehen am Wochenende mit ihrem Geschwindigkeitsmesser wieder an den Straßen in der Region. Am Sonnabend blitzt es unter anderem an der A 10 zwischen Dreieck Havelland und Kreuz Oranienburg, am Sonntag dann in der Gegenrichtung.

Von MAZonline