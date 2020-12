Oberhavel

Geblitzt wird am Wochenende wieder an den Straßen im Landkreis Oberhavel. Das Geschwindigkeitsmessgerät der Polizei steht am Sonnabend an der A 24 zwischen Dreieck Havelland und Anschluss Fehrbellin. Am Sonntag an der A 10 zwischen Dreieck Havelland und Kreuz Oranienburg.

