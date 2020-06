Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel übernimmt vom Land insgesamt 76 Kilometer Landesstraßen bis zum Jahr 2024. Dieser Zuwachs im Kreisstraßennetz muss nun in einem Vertrag mit der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV) aufgenommen werden, in dem mit der Kreisgesellschaft das Erbringen von Leistungen im Zusammenhang mit der Straßenbaulast an den Kreisstraßen geregelt ist und der ohnehin bis zum Jahresende 2020 befristet ist. Der Kreistag ermächtigte in seiner Sitzung am Mittwoch den Landrat mit einstimmigem Votum, einen diesbezüglichen Vertrag zu unterzeichnen. Neben dem Unterhalt des erweiterten Kreisstraßennetzes sollen mit diesem Vertrag zusätzliche Aufgaben auf die OHBV übertragen werden – das Vornehmen der Baumkontrollen für die Straßenbäume an den Kreisstraßen sowie das Aufstellen, Führen und Pflegen eines Baumkatasters. Der neue Vertrag soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten und eine Geltungsdauer von fünf Jahren haben.

Jede Jahr eine gute Million Euro

Die Kosten gemäß des bestehenden Vertrages betragen in diesem Jahr knapp 1,3 Millionen Euro. Die Planung für die Folgejahre sieht Beträge ab 1,02 Millionen Euro vor, die dann bis 2025 schrittweise auf 1,42 Millionen Euro anwachsen sollen.

Anzeige

Mit ihrer Unterschrift hatten Landrat Ludger Weskamp ( SPD) und der Vorstandsvorsitzende des Landesbetriebs Straßenwesen Albrecht Klein im März dieses Jahres in Anwesenheit von Verkehrsministerin Kathrin Schneider ( SPD) einen Vertrag zur schrittweisen Übernahme der Landesstraßen in die Kreishoheit unterzeichnet. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung könne in den kommenden Jahren mit der Verbesserung und Sanierung der ehemaligen Landesstraßen begonnen werden, lautet das gemeinsam erklärte Ziel. Insgesamt zahlt das Land dem Landkreis Oberhavel für dieses Vorhaben und als Ausgleich für die Übernahme der Straßen gestaffelt bis zum Jahr 2033 einen Zuschuss von 14,4 Millionen Euro – zuzüglich jährlicher Preisanpassungen. „Nach den gesetzlichen Vorgaben sind wir verpflichtet, Straßen abzustufen, die keine überregionale Verbindungsfunktion haben“, erläuterte die Verkehrsministerin das Projekt. „Gleichzeitig haben wir gerade im sogenannten Grünen Netz erheblichen Investitionsbedarf“, stellte Kathrin Schneider fest. Mit der Vereinbarung sollen beide Dinge zusammengebracht werden – die gesetzlich gebotene Abstufung und die Sanierung. „Mit dem vereinfachten Verwaltungs- und Finanzierungsverfahren werden wir die Sanierung schneller voranbringen. Ich hoffe, dass das Projekt auch in anderen Landkreisen Schule macht“, so die Ministerin.

Weitere MAZ+ Artikel

Gute Straßen für alle im Landkreis

„Als Landkreisverwaltung ist es unsere Maßgabe, gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen“, betonte Landrat Weskamp. Dazu zähle auch eine gute Straßen- und Infrastruktur im ländlichen Raum. Für die Erhaltung des Straßennetzes seien Investitionen dringend erforderlich. „Deshalb gehen wir gemeinsam mit dem Land im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Oberhavels den Weg der schnellstmöglichen Abstufung von Landesstraßen im Grünen Netz zu Kreisstraßen“, so Weskamp: „Dadurch werden wir den Zustand des Straßennetzes in Oberhavel mittelfristig für alle Verkehrsteilnehmer spürbar verbessern.“

Der Landkreis Oberhavel wird zuerst die Landesstraße L 214 Fürstenberg – Zehdenick-Neuhof und L 172 Germendorf – Knoten L 191 übernehmen. Innerhalb von fünf Jahren sollen dann die weiteren Strecken folgen: L 215, B 109 – Kurtschlag, L 223 Schönermark – Sonnenberg – Schulzendorf, L 16 Flatow – Knoten L 162, L 17 Schwante – Groß Ziethen – Staffelde – Flatow, L 161 Vehlefanz – Wolfslake.

Die gegenwärtig als Kreisstraße eingestufte K 6517 wird auf dem Abschnitt zwischen der L 172 und dem Autobahnzubringer der A 111 zwischen Hennigsdorf und Velten zur Landesstraße heraufgestuft. Grund dafür ist die hohe Verkehrsbedeutung der Strecke.

Von Helge Treichel