Oberhavel

Die Behandlung von Akut- und Notfallerkrankungen ist in den Kliniken Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee auch während der COVID-19-Pandemie rund um die Uhr sichergestellt. Um bereits vor dem Betreten der Rettungsstelle eine Isolierung von potenziell mit dem Coronavirus infizierten Patienten zu ermöglichen, sind die Abläufe in den Rettungsstellen neu geordnet worden. Alle Patienten, die die Rettungsstelle aufsuchen, werden gebeten, zunächst die Klingel am Eingang zu betätigen und einen Moment zu warten.Eine entsprechende Ausschilderung ist angebracht. Die Mitarbeiter befragen die Patienten zu Symptomen im Zusammenhang mit dem Coronavirus wie Fieber und trockener Husten sowie möglichen Kontakten zu Erkältungspatienten oder positiv auf das Coronavirus getesteten Personen.

Erst danach werden die Patienten in die Rettungsstelle gebeten und je nach Krankheitsbild isoliert behandelt. Durch die geänderten Abläufe kann es zu Wartezeiten vor den Rettungsstellen kommen. Die Oberhavel Kliniken bitte darum, auf einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu achten. Oberstes Ziel sei es, allen Patienten die notwendige medizinische Behandlung zu ermöglichen und gleichzeitig, die Ansteckungsgefahr für Patienten wie auch für Mitarbeiter zu reduzieren.

Von MAZonline