Aufgrund der aktuellen Lage hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus sind Besuche am Krankenbett in den Häusern des Verbunds der Oberhavel Kliniken ab Montag, 8. Juni, unter strenger Einhaltung einiger Auflagen wieder möglich. Jeder Patient darf täglich in der Zeit von 15 bis 17 Uhr für eine Stunde einen Besucher empfangen. Zu Besuch sollte immer dieselbe Person kommen. Voraussetzung für den Besuch in der Klinik ist, dass diese Person keinerlei Erkältungssymptome wie Fieber, Husten oder Atemnot hat. Zur Erhebung muss bei jedem Besuch ein Anamnesebogen ausgefüllt werden.

Während der gesamten Besuchszeit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Beim Betreten des Patientenzimmers ist es für den Besucher verpflichtend, seine Hände zu desinfizieren und den Mindestabstand von 1,50 Meter zum Patienten einzuhalten. „Für uns steht der Patientenschutz nach wie vor an erster Stelle. Das Infektionsgeschehen werden wir in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin sehr aufmerksam im Blick behalten und unsere Besucherregelung an die aktuelle Lage entsprechend anpassen. Wir wissen, dass es für unsere Patienten und ihre Familien nicht angenehm ist, sich an unsere strengen Auflagen halten zu müssen, aber ihre Sicherheit und die unseres medizinischen Personals hat für uns oberste Priorität, ebenso wie unsere Bemühungen, das Virus in unseren Häusern auszubremsen“, so Dr. med. Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken GmbH. „Wir hoffen, dass die Angehörigen unserer Patienten Verständnis für diese Sicherheitsvorkehrungen aufbringen können“, so Detlef Troppens weiter

